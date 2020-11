Chelsea : Agacé, Didier Deschamps menace Olivier Giroud

Publié le 16 novembre 2020 à 02:00

Olivier Giroud est encore dans le dur. Comme à Chelsea, l’attaquant de 34 ans pourrait perdre sa place chez les Bleus. Didier Deschamps, le sélectionneur national, presse pour un changement de statut de son poulain en club.

Nouveau coup de pression sur Olivier Giroud

Olivier Giroud a participé à la victoire des Bleus contre le Portugal (0-1) en tant que remplaçant. Après la rencontre, Didier Deschamps est revenu sur son choix de ne pas titulariser le numéro 9 des Bleus. Pour le sélectionneur national, la situation du joueur à Chelsea pourrait déteindre sur son avenir avec l’équipe de France. Pour le technicien, l’avant-centre doit récupérer un meilleur temps de jeu en club pour continuer à tenir sa place en sélection. « Je fais les choix qui me semblent le mieux pour l’équipe de France […] Par rapport à Olivier, c’est obligé qu’il soit impacté, d’abord avec la situation qu’il a en club, en sachant que c’est un grand gabarit et qu’il a besoin de rythme, c’est dur », a indiqué l’entraîneur cité par Foot Mercato.

Le remplaçant de Giroud déjà connu chez les Bleus ?

Contre la Seleçao, Didier Deschamps a préféré Anthony Martial à Olivier Giroud. Pour le sélectionneur, l’attaquant mancunien est en meilleure forme que le natif de Chambéry. « Avec Anthony qui est bien, cela nous permet d’avoir un peu plus de profondeur […] Anthony, aujourd’hui, est plus épanoui est dans de meilleures conditions physiques et psychologiques, forcément », a expliqué le coach des Bleus.

Un départ inéluctable pour Giroud de Chelsea ?

Cette saison, Olivier Giroud n’a joué que 154 minutes en 6 matchs avec Chelsea. Il n’a inscrit qu’un seul but en Coupe de la Ligue anglaise contre le FC Barnsley. Comme l’année dernière, le champion du monde n’est pas le premier choix de Frank Lampard au poste d’avant-centre. Le technicien anglais mise plutôt sur sa recrue Timo Werner. L’attaquant allemand affiche d’ailleurs un bon état de forme. Le joueur de 24 ans compte 8 buts et 3 passes décisives avec les Blues. Alors que son contrat expire l’été prochain, l’ancien d’Arsenal pourrait quitter le club dès janvier. Ceci pour gagner davantage en temps de jeu et assurer sa place à l’Euro 2021.













Par Ange A.