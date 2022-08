Real Madrid Mercato : Deux attaquants ciblés pour aider Benzema

Publié par Anthony le 01 août 2022 à 22:50

Real Madrid Mercato : Très souvent dépendant du duo Benzema-Vinicius, le Real chercherait un nouvel attaquant pour faire souffler le Français.

Real Madrid Mercato : Un ancien Merengue dans le viseur

Alors que le Real Madrid vient de terminer sa tournée aux États-Unis après avoir battu la Juventus 2-0, les Madrilènes seraient à la recherche d'un nouvel attaquant pour laisser Karim Benzema se reposer. Très dépendant de l'international français, ce dernier a joué 46 matches toutes compétitions confondues la saison dernière avec les Merengues. Avec les départs de Borja Mayoral et Luka Jovic, et la tentative échouée de faire jouer Eden Hazard en pointe, cela contraint Carlo Ancelotti à rechercher un nouveau numéro 9 pour boucler son mercato.

Après l'arrivée d'Antonio Rüdiger et d'Aurélien Tchouaméni, le Real Madrid serait donc en passe de recruter un troisième et dernier joueur au poste d'attaquant, et deux noms ressortent avec insistance. Selon le quotidien espagnol AS, un ancien Merengue a proposé ses services à Carlo Ancelotti. Joueur de l'Espanyol de Barcelona, Raul de Tomas pourrait porter à nouveau le maillot de la Casa Blanca. L'international espagnol sort d'une belle saison avec son club, auteur 17 buts en 34 rencontres de Liga. Il faudra tout de même débourser entre 25 et 30 millions d'euros pour faire revenir De Tomas.

Real Madrid Mercato : Un international allemand dans le viseur

Le Real Madrid a aussi noté le nom d'un international allemand. Selon Cadena SER, Timo Werner serait dans les petits papiers des dirigeants espagnols. En manque de réussite, il est tout de même courtisé par la Juventus et le RB Leipzig. Chelsea serait prêt à laisser partir son joueur, mais les Merengues ne débourseront pas plus de 35 millions d'euros pour l'Allemand. Une autre solution est envisageable, celle d'un prêt jusqu'en 2023 avec option d'achat. Ce qui est sûr, c'est que le club espagnol veut se dépêcher de recruter l'attaquant pour entamer la saison de la meilleure des manières.