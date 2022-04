Chelsea Mercato : Déjà une porte de sortie pour un flop de Tuchel

Publié par Ange A. le 08 avril 2022 à 05:39

Alors qu’un départ de Romelu Lukaku est évoqué, un autre attaquant de Chelsea pourrait quitter les Blues pour la Serie A cet été.

Chelsea : Direction la Serie A pour un attaquant des Blues ?

Champion d’Europe en titre, Chelsea voit ses chances de conserver le trophée s’amenuiser suite à sa défaite à domicile contre le Real Madrid (1-3). Timo Werner a vécu ce revers à Stamford Bridge depuis le banc mercredi. L’attaquant allemand est à la peine pour sa deuxième saison chez les Blues. À tel point qu’il pousse pour un départ du club londonien. Un intérêt de l’AC Milan pour l’avant-centre de 26 ans a récemment été révélé par The Express. Mais la venue de Werner est assujettie à la fin de saison des Rossoneri, leaders de Serie A et en lutte pour le Scudetto. Outre le club lombard, deux autres clubs italiens courtisent l’international allemand.

Grosse bataille en Serie A en vue pour Timo Werner

D’après Le Corriere dello Sport, l’Atalanta Bergame et la Juventus de Turin souhaitent relancer Timo Werner. Volker Struth, l’agent de l’attaquant de Chelsea, a récemment posté une photo de lui dans les locaux de la Vieille Dame. Avant ce post, il avait partagé une autre photo dans les installations de l’AC Milan. Autant dire que le représentant de Werner prend donc au sérieux la possibilité de voir son poulain débarquer en Serie A la saison prochaine. Reste maintenant à savoir lequel de ces prétendants saura répondre à la fois aux exigences des Blues et celles de son protégé.

Celui-ci avait été recruté en provenance du RB Leipzig en 2020 contre 53 millions d’euros. Mais jusqu’ici il ne parvient pas à justifier le montant de son transfert au CFC. Il ne totalise que 7 buts et 4 passes décisives en 29 matchs cette saison. Il avait réalisé une première campagne plus prometteuse avec 12 réalisations et 15 assists en 52 apparitions. Encore sous contrat jusqu’en 2025, sa valeur marchande a chuté à 42 millions d’euros sur Transfermarkt.