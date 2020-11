Stade Rennais : Quelle équipe pour Chelsea face au SRFC ?

Publié le 23 novembre 2020 à 17:30

Le Stade Rennais affronte Chelsea en Ligue des champions, mardi (18h55) au Roazhon Park. Un match déterminant pour l'avenir européen des Rouge et Noir, qui veulent remporter un premier succès historique en C1. Alors que les Rennais restent sur une victoire en huit matches, ils pourraient voir Frank Lampard faire un peu tourner son effectif mardi.

Chelsea arrive au Stade Rennais en pleine bourre

Ce sont deux équipes sur des dynamiques bien différentes qui vont se retrouver au Roazhon Park mardi (18h55), pour la quatrième journée de la phase de poules de Ligue des champions. Les Rouge et Noir sont revanchards après leur défaite (0-3) frustrante à Londres, marquée par deux penalties et un carton rouge concédés par Dalbert. Mais le SRFCest sur une pente glissante : les hommes de Julien Stéphan restent sur trois revers consécutifs sans avoir inscrit le moindre buts et ont glissé à la 7e place de Ligue 1. En face, Chelsea cartonne avec cinq victoires de rang toutes compétitions confondues, en inscrivant 16 buts et en n'en encaissant qu'un seul. Avec une victoire, les joueurs de Frank Lampard s'assureraient de participer aux huitièmes de finale de la C1 au mois de février.

Frank Lampard fera-t-il tourner ?

En conférence de presse, l'entraîneur des Blues, Frank Lampard, a été clair : "Je ferai des changements en fonction de la récupération des joueurs. Nous avons des joueurs comme Ben Chilwell, qui a un problème au dos, d'autres qui ont beaucoup joué pendant la trêve internationale, il faudra voir quel est leur état de fatigue. J'ai foi en mon équipe, mais quand je choisis mes joueurs, j'essaye de mettre en place l'équipe la plus forte possible en fonction de la fraîcheur et des jambes des gars. Nous avons cinq changements en Ligue des champions, c'est un plus." Pour tenter de se qualifier dès mardi, Frank Lampard sera néanmoins privé de l'Américain Christian Pulisic. Kai Havert sera quant à lui disponible, tout comme Thiago Silva, probablement titulaire. En revanche, le coach de Chelsea pourrait décider de faire souffler Timo Werner, qui a fait tant de mal au Stade Rennaislors du match aller avec un doublé.

L'équipe probable de Chelsea à Rennes

L'équipe probable de Chelsea au Stade Rennais, selon la presse anglaise : Edouard Mendy, Reece James, Kurt Zouma, Thiago Silva, Ben Chilwell, N'Golo Kanté, Jorginho, Mason Mount, Hakim Ziyech, Tammy Abraham, Callum Hudson-Odoi.













Par Matthieu