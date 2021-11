Barça Mercato : Le premier indésirable de Xavi identifié

Publié par Ange A. le 11 novembre 2021 à 07:00

L’arrivée de Xavi Hernandez sur le banc du Barça ouvre la voie au départ d’un gros flop recruté lors du mercato estival par Ronald Koeman.

Bientôt la fin au Barça pour ce flop de Koeman

Annoncé depuis plusieurs semaines, le retour de Xavi Hernandez au FC Barcelone est effectif. L’ancien milieu de terrain espagnol a signé son retour au club rival du Real Madrid en tant qu’entraîneur. Le technicien de 41 ans a été intronisé au Camp Nou lundi. Le successeur de Ronald Koeman a déjà pris des mesures drastiques envers ses joueurs pour sauver le club Blaugrana d’une nouvelle saison sans titre en Uefa Ligue des champions ou en Liga. Outre ces décisions sportives, le nouvel entraîneur de Barcelone aurait tranché sur le sort d’une des recrues de son prédécesseur. Selon plusieurs sources locales, dont Marca, les jours de Luuk de Jong sont désormais comptés au Barça. L’attaquant néerlandais prêté avec option par Séville n’entre pas dans les plans de son nouvel entraîneur du FC Barcelone.

Un retour à Séville pour de Jong

Luis Fernando Rojo assure que le FC Barcelone envisage de refourguer l’avant-centre néerlandais au FC Séville au marché des transferts de cet hiver. L’attaquant de 31 ans n’est pas aidé par son inefficacité et son bilan peu reluisant avec le Barça. L’ancien buteur de l’Ajax Amsterdam ne compte qu’un seul but en 9 matches (dont 5 titularisations) sous le maillot des Blaugranas. Un retour du Néerlandais en Andalousie permettrait au club catalan de réaliser quelques économies, puisqu’il partage une partie du salaire du joueur avec les Rojiblancos.

Luuk de Jong sur le départ, Xavi Hernandez espère du renfort en attaque, surtout que Sergio Agüero sera absent pendant trois mois. La même source confirme que Raheem Sterling (Man City), Edinson Cavani (Manchester United) et Timo Werner (Chelsea FC), tous des joueurs de Premier League, sont sur la short-list du nouvel entraîneur du Barça. En proie à des difficultés financières, le club Barcelonais devrait signer un de ces joueurs offensifs dans le cadre d’un prêt lors du prochain mercato.

Les fans Barcelonais se fient totalement à Xavi

Avec le retour de Xavi dans leur club, les supporters du Barça sont optimistes pour la suite des événements. Même si Lionel Messi et Luis Suarez ne sont plus présents sous les couleurs du maillot barcelonais, ils croient que le nettoyage que va engager l'ancien milieu de terrain a de fortes chances de restaurer l'image du club. À noter que le FC Barcelone n'a plus remporté le championnat espagnol depuis la saison 2018-2019. Le Real Madrid et l' Atlético Madrid se sont partagé ce titre ces deux dernières années, une situation qui doit prendre fin même si la tâche s'annonce difficile pour le nouvel entraîneur.

En effet, les Blaugranas arrivent à la 9e place au classement en Liga avec 17 points en 12 matchs disputés. C'est la Real Sociedad et le Real Madrid qui font la course en tête avec 28 et 27 points à leur compteur. Depuis 2015, le FC Barcelone n'a plus remporté de Champions league non plus. Xavi est donc l'espoir de tout un peuple qui espère qu'il fera de meilleurs choix que son prédécesseur Ronald Koeman.