PSG Mercato : Une confirmation fracassante tombe pour Zidane !

Publié par JEAN-LUC D le 03 mars 2022 à 09:05

Le Qatar veut Zinedine Zidane pour convaincre Kylian Mbappé de prolonger au PSG. Et l’arrivée de l’entraîneur français est de plus en plus confirmée.

Cyril Hanouna confirme la possible venue de Zidane au Paris SG

Depuis plusieurs semaines, différentes sources annoncent régulièrement l’arrivée de Zinedine Zidane sur le banc du Paris Saint-Germain dès la fin de cette saison. Nommé en janvier 2021 en remplacement de Thomas Tuchel, qui officie désormais à Chelsea, Mauricio Pochettino ne devrait donc pas aller au terme de son engagement avec le club de la capitale. Si aucune confirmation officielle n’est encore tombée dans ce dossier, le célèbre animateur Cyril Hanouna a fait une annonce fracassante sur l’avenir de l’ancien coach du Real Madrid.

Lors de son émission « Touche Pas à Mon Poste », le présentateur de C8 a ouvertement assuré que le Marseillais de 49 ans serait bel et bien en bonne position pour prendre les rênes de l’équipe parisienne la saison prochaine. « Il y a une rumeur persistante, c’est que Zidane viendrait au PSG. J’ai eu quelques infos comme quoi ça ne serait pas impossible. J’ai eu des infos qui sont du côté de Zidane », a déclaré Cyril Hanouna, rapportant certaines indiscrétions lâchées par l’entourage du Champion du monde 1998. Une tendance également confirmée en Angleterre.

PSG Mercato : Zidane pour convaincre Kylian Mbappé ?

En effet, selon les renseignements recueillis par le média Goal, les dirigeants du Paris Saint-Germain travaillent effectivement à une arrivée de Zinedine Zidane à l’été prochain. Avec cette manoeuvre, le Qatar et Nasser Al-Khelaïfi espèrent pouvoir convaincre leur joyau français Kylian Mbappé de prolonger son contrat, qui expire le 30 juin, au Paris SG avec la nomination de l'une de ses idoles d’enfance. D’ailleurs, la publication anglaise précise que c’est Zizou qui a convaincu le Real Madrid de se positionner sur Mbappé.

Affaire à suivre donc…