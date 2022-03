Stade Brestois : Grosse colère de Der Zakarian avant Lens

Publié par ALEXIS le 03 mars 2022 à 13:15

Après sa défaite lors du derby contre le FC Lorient, le Stade Brestois affronte le RC Lens. Der Zakarian a réprimandé ses joueurs avant leur déplacement.

Stade Brestois : Der Zakarian enrage après le derby perdu

Michel Der Zakarian était très amer après la défaite du Stade Brestois, à domicile, face au FC Lorient (0-1), lors de la 26e journée de Ligue 1. Le coach du SB29 était remonté contre son équipe, pour avoir perdu l’important derby, mais surtout contre un adversaire qui lutte pour se maintenir dans l’élite. En effet, les Merlus étaient 18es et barragistes avant le derby. Le Stade Brestois est certes 12 avec une avance confortable de 10 points sur la zone rouge, mais l'équipe de Michel Der Zakarian n’a gagné qu’un seul de ses cinq derniers matchs (3 défaites et 1 nul).

Ce qui n’est pas du goût de ce dernier, qui a donné de la voix avant le match contre le RC Lens, samedi (17h) au stade Bollaert. « Il faut du caractère, être en capacité de gagner les duels, de se déplacer mieux, jouer plus juste et on ne l’a pas fait (contre Lorient, ndlr) », a martelé l’entraîneur de La Team Pirate.

Consignes fermes du coach du SB29 contre le RC Lens

En colère en rasion des dernières prestations non satisfaisantes de ses joueurs, Michel Der Zakarian ne pense pas pour autant qu’ils ont besoin d’être secoués pendant les matchs à la pause. « Les secouer à la mi-temps ? Il n’y a pas besoin de secouer. Secouer quoi ? Déjà qu’il y en a qui baisse la tête, si je secoue… » a-t-il répondu. Pour finir, le technicien Franco-Arménien du Stade Brestois a passé une consigne ferme pour le match contre les Lensois et les autres adversaires de la fin de saison : « il faut se révolter. On ne peut pas laisser les choses comme ça. Il faut qu’on défende mieux, qu’on attaque mieux ».