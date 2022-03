PSG Mercato : Après Leonardo, Pochettino envoie un signal fort !

Publié par JEAN-LUC D le 03 mars 2022 à 23:26

Leonardo a confirmé Mauricio Pochettino à son poste. Après son directeur sportif, le coach du PSG a envoyé un premier signal fort sur son avenir.

Leonardo maintient sa confiance à Mauricio Pochettino

Nommé en janvier 2021 en remplacement de Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino est encore loin d’un départ du Paris Saint-Germain. Alors que plusieurs rumeurs l’annoncent sur le départ, le technicien argentin a reçu le soutien de sa direction à travers son directeur sportif. À la faveur d’une interview accordée au quotidien L’Équipe, Leonardo a publiquement confirmé Pochettino à son poste.

« Aujourd'hui, il a encore un an de contrat. Honnêtement, on n'a jamais pensé à changer d'entraîneur. Vraiment. On n'a jamais contacté Zidane ou qui que ce soit. Avant de venir ici, Pochettino était dans le top 5 des entraîneurs et il l'est toujours. On voit la progression, même si beaucoup de choses se sont passées. Je le vois toujours plus impliqué, car, avec le temps, tu connais mieux le contexte. Est-il heureux à Paris ? Oui. Je pense qu'il a peut-être eu des moments de doute, mais il n'a jamais demandé à partir (…) Lui dit qu'aucun club ne l'a sollicité et personne ne nous a appelés », a confié le dirigeant brésilien. Et comme pour confirmer les propos de son directeur sportif, le coach parisien travaille déjà en interne sur la saison prochaine.

PSG Mercato : Pochettino veut des changements dans son staff

Pourtant annoncé sur le départ à l’issue de la saison, Mauricio Pochettino semble bien déterminé à faire mentir toutes les rumeurs à son égard. Sous contrat jusqu’en juin 2023, l’entraîneur argentin prépare déjà le prochain exercice. Le quotidien Le Parisien assure dans son édition du jour que le successeur de Thomas Tuchel se plaint en interne de tensions entre plusieurs entités du staff du club de la capitale. Le média régional explique notamment que la cellule technique serait en conflit avec la cellule performance, tandis que le staff médical oeuvre à la remise en forme des joueurs blessés. Une organisation trop lourde aux yeux de l’ancien manager de Tottenham.

« Pour qu’il puisse aligner un membre de l’effectif à sa disposition, ne serait-ce que coucher son nom sur la feuille de match, Pochettino doit le faire en concertation avec le secteur performance. Il doit même avoir son aval », rapporte le journal francilien, qui précise que Pochettino regrette que « le temps soit trop long entre la rémission du footballeur et l’accord de la performance ».

À l’avenir, l’ancien joueur parisien veut opérer des changements autour de lui et Gian Nicola Bisciotti, qui dirige le département Performance, devrait être affecté ailleurs et remplacé par Nicolas Mayer, préparateur physique et membre du staff de Pochettino. Le staff médical, lui, devrait rester inchangé. Alors que différentes rumeurs parlent de son avenir et de son futur départ, l’Argentin de 50 ans prépare la saison prochaine au PSG.