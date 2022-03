OGC Nice Mercato : C'est fait, le Gym boucle une superbe signature

Publié par Thomas le 03 mars 2022 à 14:56

Dans sa volonté de miser sur une équipe compétitive l'année prochaine, l' OGC Nice a officialisé la signature d'un grand défenseur ce jeudi.

OGC Nice mercato : Un taulier prolongé d’une saison

Tout juste qualifié pour la finale de la Coupe de France après avoir éliminé la valeureuse équipe de Versailles cette semaine, l’ OGC Nice réalise une saison pleine à mettre au crédit de son entraîneur Christophe Galtier. Bien parti pour se qualifier en Ligue des Champions cette saison, le Gym commence déjà à se concentrer sur sa prochaine saison et son mercato 2022. Déjà actifs cet hiver en termes de signatures avec les arrivées de Jordan Amavi (OM) et Billal Brahimi (SCO Angers), les Aiglons ont frappé un très joli coup ce jeudi, en prolongeant l’un de leurs meilleurs joueurs.

L’ OGC Nice a en effet étendu le contrat du Brésilien Dante, d’une saison supplémentaire, soit jusqu’en juin 2023. L’expérimenté défenseur brésilien, capitaine du club azuréen cette saison, a confirmé cette signature en conférence de presse ce jeudi. " J’ai prolongé d’un an. J’en suis très fier et heureux et je remercie tous ceux qui m’ont toujours fait confiance. J’espère avoir encore beaucoup de succès ici ", a déclaré l’ancien joueur du Bayern Munich aux journalistes.

À Nice depuis 2016, Dante s’est progressivement imposé comme l’un des tous meilleurs défenseurs centraux de notre championnat, prouvant qu’il était encore très compétitif à un âge avancé (le joueur fêtera cette année ses 39 ans). À travers cette prolongation, Christophe Galtier souhaite encadrer les jeunes générations, notamment en défense, avec un joueur d’expérience comme le Brésilien.

Une rédemption à Nice pour le défenseur

Lourdement blessé la saison dernière au genou, Dante avait miraculeusement retrouvé sa place de titulaire au sein de l’effectif azuréen, après presque sept mois d’absence. Un épisode douloureux où l’expérimenté défenseur est ressorti avec brio, bien aidé par ses dirigeants au Gym. " Après ma blessure, j’ai eu un moment de réflexion. Grâce au club je suis revenu. C’est quelque chose que je n’oublierai jamais ", a déclaré le joueur brésilien avec un brin d’émotion.