OM : Une bonne nouvelle tombe avant la réception de Monaco

Publié par Timothée Jean le 03 mars 2022 à 19:56

En quête de succès, l’ OM affronte ce dimanche l’AS Monaco. À l’approche de ce choc, les supporters marseillais viennent de recevoir une très bonne nouvelle.

OM : Un Vélodrome en feu pour le choc contre l’AS Monaco

L’Olymique de Marseille traverse une situation délicate en cette seconde partie de saison. 2e Ligue 1 derrière le Paris Saint-Germain et qualifié pour les 8es de finale de la Ligue Europa Conférence, l’ OM est en manque de résultats en championnat. Les hommes de Jorge Sampaoli restent sur deux matchs consécutifs sans victoire. Battu par Clermont (2-0) et tenu en échec par Troyes (1-1), l’ OM devra vite relever la tête afin de mettre un terme à cette série d’échecs. Et cela passe par une victoire face à un adversaire redoutable, l’AS Monaco.

Les Olympiens accueillent les Monégasques ce dimanche (20h45) pour le choc de la 27e journée de Ligue 1. Et pour ce rendez-vous très attendu, l’ OM pourra compter sur le soutien d’un oubli en feu. Car selon les informations de La Provence, ce sont au total plus de 57 000 spectateurs qui viendront mettre l’ambiance dans le stade Vélodrome pour ce match OM-Monaco. Plus de 200 supporters monégasques seront également présents en parcage visiteurs. La source assure que 170 personnalités féminines de la région seront aussi présentes dans les tribunes présidentielles du Vélodrome, puisqu'elles ont été conviées par l’ OM dans le cadre de la journée internationale des droits des femmes.

Le pass médical sera levé le 14 mars

D’ailleurs, les bonnes nouvelles s’enchaînent pour les amateurs de Ligue 1. Ce jeudi, le chef du gouvernement a annoncé qu’à partir de la mi-mars, il n’y aura plus besoin de masque ni de passe vaccinal pour aller dans les salles et les stades. Invité du JT de 13 heures de TF1, Jean Castex a en effet précisé qu’à partir du 14 mars, cette mesure entrée en vigueur en janvier sera levée, estimant que « les conditions sont réunies ». Car la vague hivernale de l'épidémie « est en déclin depuis plusieurs semaines ». Les supporters des clubs de Ligue 1 pourront donc de retourner au stade dans des conditions normales d'accueil comme avant l’apparition de la Covid-19.