PSG Mercato : Zidane, une éclatante réponse tombe pour le Paris SG

Publié par JEAN-LUC D le 04 mars 2022 à 05:11

Le Qatar va-t-il convaincre Zinedine Zidane ? Annoncé à la place de Mauricio Pochettino, le Marseillais serait encore loin d’une arrivée au PSG.

Thibaud Vézirian glace le PSG pour Zidane

S’il soutient depuis plusieurs mois que Franck McCourt a déjà acté la vente de l’OM, Thibaud Vézirian assure également que Zinedine Zidane ne devrait pas remporter Mauricio Pochettino sur le banc du Paris Saint-Germain la saison prochaine. Après avoir confirmé ses informations durant l’hiver, le chroniqueur dans l'émission L'Équipe d'Estelle sur la chaîne L'Équipe en a remis une couche dernièrement sur sa chaine YouTube. L’ancien de TF1, CNews et de C8 maintient que l’ex-coach du Real Madrid ne reprendra pas du service sur le banc de l’équipe de la capitale.

« C’est non pour Zidane au PSG ? Oui, je confirme. Zidane est en année sabbatique. Il n’est pas question d’aller au PSG vis-à-vis de sa famille notamment. C’est la priorité la famille dans la vie. Il n’est pas question d’aller au PSG. Mais étant ambassadeur du Qatar pour la Coupe du monde, il ne va pas parler mal du Qatar dans les médias. Il laisse parler », a confié le journaliste sportif. Un point de vue pourtant nuancé dans l’entourage du principal concerné.

PSG Mercato : le clan Zidane ne ferme pas la porte au Paris SG

Bien sûr que Zinedine Zidanepourrait prendre la relève de Mauricio Pochettino au Paris Saint-Germain. Avant la finale de la Coupe du Roi ce soir contre le Betis Séville, le gardien du Rayo Vallecano Luca Zidane, fils du Champion du monde 1998, assure que son père pourrait très bien débarquer au PSG s’il pense y être heureux.

« Mon père au PSG? Je ne parle pas de ça avec lui. On parle de la famille, et pas grand-chose d’autre, pas beaucoup de foot. Comme une relation père-fils quoi, on parle de choses de la maison. Est-ce que ça me surprendrait de le voir à Paris ? S’il est heureux, moi je serai content. S’il est heureux d’entraîner le PSG, c’est une bonne chose », a expliqué Luca au micro de la Cadena Ser.

Le feuilleton Zizou se poursuit donc…