OM : La solution idéale pour Dimitri Payet à Marseille dévoilée !

Publié par Timothée Jean le 03 mars 2022 à 21:56

Véritable homme fort de l’ OM cette saison, Dimitri Payet semble moins décisif ces dernières semaines. Ce qui risque de devenir un véritable casse-tête pour Jorge Sampaoli.

OM : Dimitri Payet est un superbe joueur, mais…

Responsabilisé par Jorge Sampaoli, Dimitri Payet réalise une belle saison à l’Olympique de Marseille. Du haut de ses 34 ans, le milieu offensif multiplie de belles prestations avec un bilan de 9 buts inscrits et 9 passes décisives délivrées en Ligue 1. Désormais repositionné en faux numéro 9, il retrouve une seconde jeunesse sur le terrain. Toutefois, le Réunionnais commence à manquer le pas ces dernières semaines.

Lors de la défaite (0-2) à domicile face à Clermont il y a deux semaines, comme lors du nul (1-1) à Troyes dimanche dernier, la baisse de régime de meneur de jeu marseillais s’est fait ressentir et a été synonyme de match sans éclat pour son équipe. Loin d’évoquer l'hypothèse d'une Payet-dépendance, Nicolas Anelka est revenu sur les performances du capitaine marseillais et trouve logique qu'un joueur d'un tel talent focalise toute l'attention.

Mais il faudra être prudent, car le physique du Réunionnais peut aussi avoir des coups de mou. « On est obligé d’accepter ce qu’il a fait. Il a 34 ans. Payet est un super joueur capable de faire basculer un match. Il peut tout faire, mais c’est vrai qu’il est irrégulier. On sait ce qu’il sait faire, mais on sait qu’il peut avoir des coups de mou. Cela représente le joueur et il en est conscient. Pareil avec ses problèmes de poids », a déclaré l’ancien attaquant de Chelsea au micro de RMC Sport.

Un milieu créateur pour épauler Dimitri Payet

Raison pour laquelle Nicolas Anelka estime que le capitaine de l’ OM a besoin de plus d’aide. Un autre milieu créateur devrait tout de même l’épauler et prendre le relais sur le terrain. « Il a beaucoup de pression sur lui à Marseille, car le jeu passe par lui. Ce serait bien que quelqu’un prenne la relève », a-t-il préconisé, estimant qu’un autre Marseillais devrait désormais montrer qu'il peut épauler Payet pour la suite de la saison. Reste à savoir qui sera sa doublure. Arrivé cet été, Amine Harit ne se monte toujours pas à la hauteur des attentes placées en lui.