ASSE : Dupraz reçoit une mauvaise nouvelle à Saint-Étienne

Publié par ALEXIS le 04 mars 2022 à 00:26

L’ ASSE a confirmé un gros coup dur, ce jeudi, alors que le club prépare son match contre le FC Metz, un concurrent direct dans la lutte pour le maintien.

ASSE : Yvann Maçon a subi une arthroscopie

Alors que l’ ASSE a besoin de tous ses joueurs pour amorcer sa remontée au classement, afin d’éviter la descente en Ligue 2, le club a confirmé une grosse tuile. Le club ligérien a appris, ce jeudi, dans un communiqué médical que son jeune défenseur Yvann Maçon a subi une nouvelle opération chirurgicale. « Notre jeune latéral droit Yvann Maçon a subi une arthroscopie. Celui qui a participé à 18 rencontres lors de cet exercice (2021-2022) sera indisponible pour une période qui reste encore à déterminer. L’AS Saint-Étienne, son staff et ses joueurs espèrent le revoir rapidement sur les terrains », ont écrit les Verts.

L’ ASSE ne précise certes pas la durée d’indisponibilité du joueur opéré, mais Le Progrès croit savoir que sa saison est terminée.

Le défenseur latéral droit a-t-il rechuté ?

Rappelons que Yvann Maçon (23 ans) avait été victime d’une rupture du ligament antérieur du genou droit en octobre 2020. Et il n’avait plus rejoué tout le reste de la saison 2020-2021. Il faut cependant préciser qu'il ne s'agit pas d'une rechute, mais plutôt d'une gêne au même genou opéré. Revenu cette saison, le N°27 des Stéphanois a raté 5 matchs consécutifs entre la mi-septembre et la mi-octobre 2021, à cause d'une douleur au mollet. Il a été titulaire 18 fois lors des 21 matchs disputés, toutes compétitions confondues, avant la nouvelle opération.

L’absence de l’arrière droit, recruté à l’USL Dunkerque pendant le mercato d’hiver en janvier 2020, est un coup véritable dur pour le nouveau coach Pascal Dupraz. Ce dernier n’a plus que la recrue hivernale Falaye Sacko au poste d’arrière droit.