Revenu à l’ASSE avant la fin de son prêt au Maccabi Tel-Aviv, Yvann Maçon tente d’éteindre la polémique avec les supporters et le club stéphanois. Son sort dépend désormais d'Olivier Dall'Oglio.

ASSE : Yvann Maçon a repris les entrainements à Saint-Etienne

Le prêt d’Yvann Maçon (25 ans) a été écourté par le Maccabi Tel-Aviv, en raison de la crise en Israël. Rentré à Saint-Etienne ou son contrat va jusqu’en juin 2025, il doit intégrer l’équipe de l’ASSE en Ligue 2. Olivier D’all’Oglio a décidé de lui donner une deuxième chance, malgré la situation conflictuelle entre le défenseur et les supporters du club ligérien. Ayant repris l’entrainement dans le groupe stéphanois cette semaine, il devrait être testé par le nouvel entraineur de Saint-Etienne lors du match amical contre Grenoble Foot, samedi.

En effet, l’AS Saint-Etienne a besoin d’un autre arrière latéral droit pour renforcer le poste de Dennis Appiah. C’est même l’un des priorités de Loïc Perrin depuis le mercato d’été. Cependant, le retour de Yvann Maçon divise la direction stéphanoise. Certains en interne ne souhaite plus qu’il porte le maillot du club, après ses propos tenus lors de son prêt au Paris FC. « On m’a fait passer pour un joueur qui foutait la merde […]. Je ne vois pas comment je pourrais rejouer à Saint-Étienne », avait-il déclaré dans Le Parisien en janvier 2023.

Maçon « regrette » et promet de respecter l'ASSE et ses supporters

Alors qu’il a l’opportunité d’être la recrue hivernale de l’ASSE dans le couloir droit, Yvann Maçon s’est repenti de la faute commise, dans une interview dans Le Progrès. Il « regrette » ses déclarations tenues il y a un an. Pour baisser la tension avec le peuple vert, le défenseur a laissé entendre qu’il « comprend leur colère » contre lui. Cependant, il espère « que ça change ». Le Guadeloupéen promet de se racheter sur le terrain pour se faire pardonner des supporters stéphanois.

« J’ai vraiment à cœur de me racheter et je veux montrer aux supporters que j’aime vraiment ce club, que je le respecte. Si je suis ici, c’est pour aider l’ASSE et défendre ses couleurs », a-t-il confié, en avouant son erreur commise « dans une période un peu floue » et sous « une charge émotionnelle difficile à gérer ».

Mercato : La dernière décision revient à Olivier Dall'Oglio

Yvann Maçon souhaite certes se réconcilier avec le public du club ligérien, néanmoins il sait bien que ce n'est pas ce dernier qu'il doit convaincre, mais plutôt l'entraineur des Verts. Et s'il n'y arrive pas lors des tests auxquels il sera soumis avant le match contre Laval, il est possible qu'il reparte en prêt ou qu'il soit transféré définitivement s'il trouve preneur. En tout cas si l'ASSE aligne l'ancien joueur Dunkerque à la reprise du championnat, le club ne pourra plus l'envoyer en prêt jusqu'à la fin de la saison. Car il n'est pas possible de jouer avec trois clubs la même saison.