OL : Deux grands retours dans le groupe Lyonnais à Lorient

Deux retours sont à noter dans le groupe de l’entraîneur de l’ OL, Peter Bosz, pour le match contre le FC Lorient, vendredi (21h), au stade du Moustoir.

OL : Denayer et Reine-Adélaïde dans le groupe contre le FC Lorient

Jason Denayer et Jeff Reine-Adélaïde font leur retour dans le groupe de l’ OL à l’occasion du déplacement sur le terrain du FC Lorient, vendredi soir. Cela, en ouverture de la 27e journée de Ligue 1. Le premier était absent depuis début décembre 2021 en raison d’une blessure à la cheville. Quant au deuxième, il était indisponible depuis plus d’un an. Victime d’une rupture des ligaments croisés antérieurs du genou gauche, le 3 février 2021, la saison de l'international Espoir Français s’était arrêtée brutalement, pendant son prêt à l’OGC Nice. Le milieu de terrain a retrouvé l’Olympique Lyonnais l’été dernier, car le Gym n’avait finalement pas levé l’option d’achat assortie à son contrat. Et depuis son retour à Lyon, Jeff Reine-Adélaïde était en reathlétisation.

Pour mémoire, le joueur de 24 ans connait une carrière difficile, car il s’était gravement blessé avec l' OL, le 15 décembre 2019, soit trois mois après son transfert chez les Gones, pour 25 M€, hors bonus. Il avait été victime d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit. Évidemment, la blessure contactée sous le maillot de Nice était la deuxième, du même genre. Jeff Reine-Adélaïde voit certes enfin le bout du tunnel, mais il est fort probable qu’il ne sera pas titulaire tout de suite. Idem pour Jason Denayer, absent trois mois.

Plusieurs absents à l'Olympique Lyonnais

Par ailleurs, l' OL est privé de son capitaine Léo Dubois. Il souffre du genou. Revenu à Lyon cet hiver, Tanguy Ndombele est aussi absent du groupe de Peter Bosz, en raison de douleurs musculaires. Remis progressivement d’une entorse à la cheville, contractée en novembre 2021, Sinaly Diomandé n’est pas encore prêt pour faire son retour à la compétition. Quant à Rayan Cherki, il est toujours à l’infirmerie, depuis sa fracture au pied et son opération en février dernier.

Le groupe de l' OL contre à Lorient

Gardiens de but : Lopes, Pollersbeck, Bonnevie

Défenseurs : Boateng, Da Silva, Denayer, Gusto, Emerson, Lukeba, Henrique

Milieux de terrain : Aouar, Caqueret, Keita, Paqueta, Reine-Adélaïde, Thiago Mendes

Attaquants : Barcola, Dembélé, Faivre, Kadewere, Toko Ekambi