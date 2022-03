Barça Mercato : C'est fait, Xavi va boucler une opération énorme !

Publié par Thomas le 04 mars 2022 à 10:51

Auteur d'un mercato hivernal ambitieux, le Barça est en passe d'officialiser une très belle signature au poste de défenseur.

Barça Mercato : Le FC Barcelone va prolonger Alves

Désireux de s’armer des meilleures forces possibles en vue de la prochaine saison, le FC Barcelone a pris une décision importante cette semaine concernant une de ses recrues hivernales. Arrivé à la surprise générale chez les Blaugranas au mois de novembre, Dani Alves réalise des prestations plus que convaincantes en Catalogne, apportant un souffle nouveau à une défense agonisante en première partie de saison. À 38 ans, l’international brésilien semble revivre dans son ancien club, une situation qui n’a pas échappé aux dirigeants barcelonais.

Comme l’indique le journal Marca, Dani Alves devrait être prolongé d’une saison au Barça dans les prochains jours. Sous contrat initialement jusqu’en juin prochain au FC Barcelone, le latéral droit continuera une saison en plus chez les Catalans, notamment dans l’optique d’accompagner la jeune génération. Pour rappel, le joueur avait dans son contrat une option d’un an avec les Blaugranas, activable en cas de bonnes performances. Dans le même temps, les dirigeants barcelonais s’activent en interne pour débusquer un latéral titulaire pour ses futures années et seraient proches d’un coup énorme à l’Ajax.

Noussair Mazraoui se rapproche à grands pas

Prolongé une année supplémentaire, Dani Alves devrait connaître du mouvement à son poste. Si Sergiño Dest va sans doute quitter l’écurie barcelonaise cet été, faute de temps de jeu, le club catalan pourrait se renforcer du côté de l’Eredivisie avec le très convoité Noussair Mazraoui. En fin de contrat cet été à l’Ajax, l’international marocain se serait rapproché ces dernières semaines du Barça, sous l’impulsion de son agent, Mino Raiola, qui entretient de très bonnes relations avec Joan Laporta.

Sensation au Pays-Bas, le joueur de 24 ans est également courtisé par plusieurs clubs dont le Borussia Dortmund. Un coup superbe pour Barcelone si le deal se réalisait puisque la venue de Mazraoui favoriserait le rapprochement d’un autre poulain de Raiola en Catalogne, un certain Erling Haaland.