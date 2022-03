Barça Mercato : Barcelone lance une offensive énorme pour Haaland !

Publié par Thomas le 03 mars 2022 à 18:56

Objectif numéro 1 du Barça pour cet été, Erling Haaland se rapprocherait à grands pas d'une signature en Catalogne malgré la concurrence du PSG.

Barça Mercato : 195 millions d'euros proposés à Haaland

Les hostilités sont bel et bien lancées dans le dossier Erling Haaland. Courtisé par les plus grands clubs d’Europe, l’attaquant norvégien est pressenti pour quitter le Borussia Dortmund cet été. Déjà au centre de grosses offensives lors du dernier mercato estival, le joueur de 21 ans avait vu ses dirigeants du BVB le bloquer, malgré des offres ahurissantes de certains cadors. Cette année, la donne a considérablement changé, Dortmund ne pourra plus retenir son joyau davantage et sa clause libératoire récemment passée à 75 millions d’euros, n’a fait qu’augmenter la liste des prétendants.

Si le PSG ou le Real Madrid ont fait de la signature d’Haaland une priorité à la fin de la saison, c’est bien le FC Barcelone qui semble mener les devants dans cette lutte acharnée. Les dirigeants blaugranas ont rencontré ce jeudi Mino Raiola afin d’avancer leurs pions dans le sulfureux dossier. D’après les informations de Deportes Cuatro, le Barça aurait fait une proposition énorme à l’agent italien. La source dévoile ce jeudi que le club espagnol a offert pas moins de 195 millions d’euros brut échelonnés sur cinq saisons. 20 millions d’euros lors de la première année, 30 pour la deuxième, 40 puis 50 et 55 millions d’euros les saisons suivantes.

Une offre qui n’aurait pas laissé Raiola insensible. Le sulfureux agent aurait par la suite demandé un contrat de trois saisons plus deux en option, plutôt que cinq saisons. Un montant colossal quand on connaît les difficultés financières du FC Barcelone cette saison, notamment depuis le mandat désastreux de Josep Bartomeu.

Xavi est allé voir Haaland en Allemagne

Les positions se rapprochent entre les Blaugranas et le clan Haaland. En plus de la réunion entre Joan Laporta et Mino Raiola à Monaco, Xavi aurait lui aussi apporté son grain de sel dans le dossier. Comme le révèle le journal L’Esportiu, l’entraîneur barcelonais se serait déplacé ce mardi à Munich pour s’entretenir avec l’attaquant norvégien. Ce dernier s’entraîne actuellement dans la capitale bavaroise pour récupérer de sa blessure contractée contre Hoffenheim fin janvier. De très bon augure pour la suite côté catalan.