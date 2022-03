OM : Une grosse inquiétude à Marseille avant l’AS Monaco !

Publié par Timothée Jean le 04 mars 2022 à 18:21

À l’approche du choc OM-Monaco, Jorge Sampaoli vient de recevoir une mauvaise nouvelle. L’entraîneur marseillais devrait être privé d'un attaquant.

OM : Sampaoli avec un absent en attaque face à l’AS Monaco

C’est l’un des chocs de cette 27e journée de Ligue 1. L’Olympique de Marseille reçoit l’AS Monaco ce dimanche, à partir de 20h45 au stade Vélodrome. Sur une série de deux matches sans victoire en championnat, les Marseillais tenteront de s’imposer face aux Monégasques, encore sonnés par leur élimination en Coupe de France. Mais pour ce choc très attendu à domicile, l’ OM devrait être privé de Cengiz Ünder.

L’international turc, auteur d’une belle saison sous les couleurs marseillaises, était absent à la séance d’entraînement ce vendredi. Selon les informations du journaliste de La Provence, Fabrice Lamperti, l’ailier droit de 24 ans a quitté « la Commanderie peu de temps après son arrivée ». Les raisons de son absence, Cengiz Ünder serait malade. Selon certaines sources concordantes, l’ancien joueur de Leicester aurait contracté la grippe. Il ne s’agit donc pas d’une blessure ou de la Covid-19. Toutefois, son absence suscite une certaine inquiétude chez les supporters marseillais avant la réception de l’AS Monaco.

Jorge Sampaoli devra revoir son attaque

En attendant, l’Olympique de Marseille croise les doigts pour sa recrue estivale. Car un forfait de Cengiz Ünder sera un véritable coup dur pour Jorge Sampaoli, qui serait alors privé de l’un de ses joueurs les plus décisifs cette saison. L’entraîneur de l’ OM devra sans doute revoir ses plans en attaque pour le choc contre l’ASM. Un rendez-vous qu’il aborde sans grande pression, malgré les agitations autour de son groupe. « Je ne vois pas ça comme un match décisif. On aura beaucoup de matchs pour être au nouveau des équipes qui sont meilleures, plus fortes que nous, car nous avons une équipe très jeune », a déclaré Jorge Sampaoli ce vendredi en conférence de presse.