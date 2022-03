AS Monaco : Coupe de France, gros forfait à l'ASM contre Nantes

Publié par ALEXIS le 01 mars 2022 à 17:02

Philippe Clement a confirmé un forfait au sein de l’AS Monaco pour la demi-finale de la Coupe de France, contre le FC Nantes, mercredi à 21h15.

AS Monaco : Clement confirme le forfait de Golovin à Nantes

Passé en conférence de presse, ce mardi, pour évoquer le match FC Nantes-AS Monaco, Philippe Clement a validé l’absence d'Aleksandr Golovin. Ce dernier n’est pas absent seulement en raison de l’invasion de la Russie en Ukraine, mais parce qu’il est en reprise et trop juste pour affronter les Canaris. Selon l’entraîneur de l’ASM, l’international russe n'est pas disposé à jouer la demi-finale de la Coupe de France au stade de la Beaujoire. « Non, Golovin ne va pas être prêt. Il a une gêne, mais il a aussi une histoire et on doit y être attentif. […] Il n’est pas bien avec ça, naturellement. Personne n’aime la guerre », a-t-il justifié.

Après une absence d’un mois, le milieu offensif de 25 ans avait rejoué face aux Girondins à Bordeaux. Il avait foulé la pelouse du Matmut Atlantique après l’heure de jeu. Mais dimanche dernier, Aleksandr Golovin était absent contre le FC Lorient, en raison d'une alerte musculaire à la cuisse gauche.

Le coach de l'ASM se réjouit du retour de Tchouaméni

En revanche, le coach de l’AS Monaco récupère Aurélien Tchouaméni, qui était suspendu après le carton rouge écopé à Bordeaux. Une bonne nouvelle pour le successeur de Niko Kovac. « Aurelien a été très précieux, lors des derniers mois et des dernières semaines. C’est devenu un vrai leader du vestiaire et il a beaucoup de motivation après sa suspension. Comme pour ses coéquipiers, c’est une grande chance pour lui d’écrire l’histoire du club », a-t-il laissé entendre, tout en soulignant : « Tous les joueurs sont importants et ont des qualités différentes. »

Présent aussi en conférence de presse, Aurélien Tchouaméni s’est dit « très heureux de pouvoir disputer cette demi-finale », après avoir purgé son match de suspension. Notons que l'autre demi-finale du trophée national oppose l'OGC Nice au FC Versailles, ce mardi à 21h à l'Allianz Riviera.