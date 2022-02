OM Mercato : La tête de Jorge Sampaoli réclamée après Troyes

Publié par Ange A. le 28 février 2022 à 09:30

Jorge Sampaoli fait de nouveau face aux critiques suite au nul de Marseille à Troyes. Matthias Manteghetti pousse pour son départ.

Un OM sans ressources à Troyes

L’Olympique de Marseille n’a ramené que le point du match nul sur la pelouse de l’ESTAC Troyes. Dimanche, l’OM a été tenu en échec par le promu. Dimitri Payet a ouvert le score sur penalty (28e) avant que Yoann Touzghar (90e) ne permette aux locaux d’arracher le nul. Contre cet adversaire, la prestation des Olympiens a contrasté avec celle contre Qarabag jeudi en Conference League. Pour Jorge Sampaoli, cela est surtout dû à la fatigue.

« On a fait beaucoup d’efforts jeudi dans une partie à haute intensité, on savait que ça allait nous coûter. Mais on était proche de faire un résultat, de gagner ce match assez tranquillement […] On est rentrés d’un long déplacement. On aurait voulu jouer. À aucun moment on a voulu laisser délibérément le ballon à l’adversaire », a expliqué le technicien argentin face aux médias. Seulement, ces justifications de Sampaoli peinent à convaincre Matthias Manteghetti.

Matthias Manteghetti dégomme Jorge Sampaoli après Troyes

L’ancien journaliste de Canal Plus estime que Jorge Sampaoli n’y arrive plus avec l’Olympique de Marseille. Selon lui, l’Argentin doit passer la main. « On est nuls. Cet entraîneur est nul. On est deuxième parce que tous les autres sont juste encore plus nuls. C’est désastreux, et ce Sampaoli n’a plus rien à faire là, il n’apporte rien et se perd dans ses idées et ses choix bidons. Qu’il se casse », a-t-il écrit sur son compte Twitter.

Matthias Manteghetti est d’autant plus outré que Marseille n’a signé que deux victoires lors de ses cinq dernières sorties face à des adversaires à sa portée. « OL, Angers, Metz, Clermont, Troyes. 5 matchs, quatre adversaires très abordables : 21 frappes cadrées au total. Dont 8 vs Angers (en 4-4-2 losange, ce truc bizarre avec 11 joueurs à leurs postes !) C’est pire que mauvais », déplore-t-il. Après deux matchs sans victoire, l’OM va tenter de se ressaisir contre l’AS Monaco dimanche prochain.