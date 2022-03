Vente OM : Longoria pour l’officialisation du rachat de l'OM ?

Publié par Gary SLM le 04 mars 2022 à 22:21

L’info football du côté de Marseille concerne une fois de plus la vente OM. Pablo Longoria souhaiterait que la vente du club soit officialisée.

Vente OM : la position de Pablo Longoria filtre

Le rachat de l’OM par de riches Saoudiens serait fait. Celui qui est l’actuel président du club phocéen, Pablo Longoria, souhaiterait que la vente de l’OM soit officialisée, agacé de devoir mentir dans ses communications pour protéger les plans du propriétaire de l’Olympique de Marseille. Il n’a échappé à personne que l’avenir du club phocéen et de son stade Vélodrome sont incertains. Plusieurs sources annoncent régulièrement un grand changement à venir au club. De celles-ci, Thibaud Vézirian, ancien journaliste de l’Equipe, continue d’insister sur l’avenir du club de Frank McCourt.

Selon l’ancien chroniqueur de L'Équipe d'Estelle sur la chaîne L'Équipe, la vente OM aurait été bouclée et que les nouveaux propriétaires et l’actuels n’attendraient plus que le bon moment pour rendre officielle l’information. Dernièrement, Pablo Longoria a souligné, sans entrer dans les débats de la vente de l’Olympique de Marseille que l’homme d’affaires américain Frank McCourt était toujours impliqué dans le projet. Si cette sortie du dirigeant a pu passer pour un démenti de l’information répandue d’une vente prochaine du club, le concerné n’en pourrait en réalité plus de la lenteur avec laquelle le dossier serait géré.

Rachat de l’OM : Thibau Vézirian évoque l’état d’esprit de Longoria

« Pablo Longoria qui dit que Franck McCourt est très investi à Marseille, personne ne le croit mais il est obligé de dire ça. Qu’est-ce que vous voulez qu’il dise d’autre ? Il a juste fait le job de communicant », expliquait dans un premier temps Thibau Vézirian sur ses chaines Twitch et Youtube. Il explique ensuite que la dernière sortie de Pablo Longoria « est un job qui l’agace, car c’est un homme de terrain. Ce n’est pas un président. Il a cette double casquette. […] Il aimerait bien que le projet décolle comme une fusée et qu’on arrête de prendre les gens pour des idiots (…) »

Après avoir affirmé que le dirigeant marseillais aimerait que s’arrête le feuilleton de la vente de l’OM, Thibau Vézirian révèle « Tout le monde me demande de me taire. Je maintiens juste que je ne suis pas un menteur et que tout va finalement arriver. J’écris ce que j’avais à écrire pour que ça sorte au bon moment. »

Toujours très sûr de son information malgré la longueur des jours qui passent, le journaliste confie : « Pour le reste, laissons-nous profiter du feu d’artifice qui est inéluctable et qui va arriver. Oui, j’ai des confirmations sur l’OM toutes les semaines. Tout le monde est serein, tout est là ».