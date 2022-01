Vente OM : Thibaud Vezirian fait une nouvelle révélation de taille

Publié par JEAN-LUC D le 15 janvier 2022 à 12:16

Depuis des mois, Thibaud Vezirian continue d'affirmer que Frank McCourt va procéder à la vente OM. Désavoué, il ne change pas de discours.

Thibaud Vezirian : « L’avenir me donnera raison sans problème »

Depuis quasiment un an, Thibaud Vézirian est campagne pour dénoncer le jeu trouble de Franck McCourt avec l’Olympique de Marseille. En février 2021, le journaliste annonçait déjà que l’homme d’affaires américain de 68 ans avait accepté de céder ses 95% des parts de l’OM à Al-Walid bin Talal. Ce prince saoudien devrait donc reprendre le club olympien par le biais de sa holding. Mais depuis rien.

Franck McCourt est toujours le propriétaire de l’OM et aucune Vente OM ne pointe à l’horizon. D’ailleurs, le successeur de Margarita Louis-Dreyfus a toujours traité le journaliste de menteur sur ce sujet. Mais le journaliste d’investigations ne change pas de discours et maintient que l’affaire est toujours dans les tuyaux et que le temps finira par lui donner raison.

« On m’a causé quand même du tort. Cela faisait 14 ans que je travaillais sur des quotidiennes en télé. Cette année, pour la première fois, je n’y suis pas, c’est certainement ma faute, mais aussi la faute à des pressions que mes clients employeurs ont subies. Je ne suis plus à l’antenne à cause de mon enquête. On me l’a dit très clairement dans le sens où j’ai pu être le fauteur de troubles parce que je ne correspondais pas au timing qui était la volonté de cession de cette entreprise », a expliqué Thibaud Vézirian dans une interview accordée à OL Play.

Thibaud Vézirian menacé de mort pour la Vente OM

Poursuivant, Thibaud Vézirian assure que ses déclarations ont fait qu’il a été banni d’antenne, mais également menacé de mort par plusieurs fans de l’Olympique de Marseille. Pourtant, il campe sur sa position et continuer d’affirmer que Franck McCourt peut actionner à tout moment la Vente OM qui est déjà lancée depuis plusieurs mois.

« Pourtant, j’ai reçu aussi des menaces de mort sur les réseaux notamment. Des choses assez dures. Heureusement, j’ai mon bouclier et j’ai accepté de me taire sur La Chaîne L’Équipe parce que L’Équipe a des relations avec le club et que ça mettait à mal ces relations. C’était normal de faire reculer ma petite personne face à ces deux entités.

Par contre, je ne peux pas dire que j’ai menti, parce que c’est toujours les confirmations que j’ai. Tout ce qui se met en place me donnera raison. J’écrirai un livre sur cette aventure tellement c’était fou. L’avenir me donnera raison sans problème », confie le patron de la chaîne YouTube T.V. Sport.