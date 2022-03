OM Mercato : L'énorme aveu d'une recrue estivale avant Monaco

Publié par Ange A. le 05 mars 2022 à 05:35

En marge du choc entre l’ OM et l’AS Monaco ce dimanche, une recrue estivale de Pablo Longoria a décidé de passer aux aveux.

Pol Lirola confirme son spleen à l’ OM

Pablo Longoria a remporté un gros bras de fer contre la Fiorentina lors du dernier mercato estival. Le président de l’Olympique de Marseille est parvenu à boucler le transfert de Pol Lirola. Le latéral droit espagnol sortait d’une belle pige avec l’ OM. Arrivé en prêt en janvier 2021, l’arrière droit a effectué une demi-saison prometteuse à Marseille. Raison pour laquelle autant le club phocéen que le joueur lui-même ont poussé pour qu’il reste en Provence. Durant son prêt, le défenseur alors sous contrat avec La Viola a disputé 22 rencontres pour deux réalisations et quatre passes décisives. Suffisant pour convaincre le club provençal de claquer un chèque estimé à 13 millions d’euros afin de lever son option d’achat. Seulement, depuis son retour à Marseille, le latéral de 24 ans peine à retrouver son niveau. Chose qu’il confirme en marge de la réception de Monaco ce dimanche.

Pol Lirola fait son mea culpa

L’arrière droit espagnol ne compte qu’un but et deux passes décisives en 35 matchs cette saison. Un bilan loin de réjouir le sociétaire de l’Olympique de Marseille. Il espère reprendre ses habitudes avec l’ OM. « Je suis très bien physiquement, le problème n’est pas là [...] Je ne suis pas au niveau que l’on attend de moi. Le système, le style de jeu ? Je ne saurais dire pourquoi. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte, mais le plus important c’est de ne pas lâcher pour retrouver mon niveau et ma confiance en moi », a reconnu l’Espagnol en conférence de presse. Malgré sa mauvaise passe, Lirola garde la confiance de Jorge Sampaoli. Son entraîneur l’a titularisé à 23 reprises sur la campagne en cours.