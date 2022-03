Stade Rennais : La bonne nouvelle pour le SRFC avant Angers

Publié par Ange A. le 05 mars 2022 à 09:35

Bruno Genesio enregistre une bonne nouvelle en marge du match entre le Stade Rennais et le SCO Angers à domicile ce dimanche.

Deux retours au Stade Rennais avant Angers

Fort de ses deux derniers cartons en Ligue 1, le Stade Rennais affronte l’Angers SCO ce dimanche. La rencontre compte pour la 27e journée du championnat. Le SRFC enregistre d’importants retours en vue de cette rencontre. Il s’agit de Flavien Tait et Lorenz Assignon. Le milieu de terrain est absent des terrains depuis le 8 janvier lors de la défaite contre le RC Lens. Il se remet d’une blessure musculaire. Quant à l’arrière droit rennais, il a manqué les deux derniers matchs de Rennes en raison d’une blessure à la cheville. Leur participation contre Angers reste encore à confirmer. Le Figaro note en effet que comme Jérémy Doku, ils sont en phase de reprise progressive.

L’ailier belge espère pouvoir enchaîner après son retour à la compétition contre Montpellier lors de la dernière journée. Sujet aux blessures depuis sa signature à Rennes, il assure avoir opéré quelques changements pour ne plus rechuter. « Pour éviter ça, il fallait peut-être changer quelques habitudes : dormir plus tôt, manger autrement… J’ai essayé de tout changer. Peut-être que je ne faisais pas aussi attention avant que je le fais maintenant. C’est le club, mais moi aussi je me suis remis en question », a indiqué le Belge en conférence de presse.

Une infirmerie du SRFC qui ne désemplit pas

Malgré les retours de Flavien Tait et Lorenz Assignon, plusieurs patients sont encore à l’infirmerie du Stade Rennais. Victime d’une lésion aux ischios-jambiers, Lovro Majer a rejoint l’infirmerie où se trouvent déjà les Loïc Badé, Kamaldeen Sulemana, Lesley Ugochukwu, Romain Salin et Jérémy Gélin. La source indique que Bruno Genesio espère néanmoins récupérer le milieu croate jeudi. Le SRFC sera opposé à Leicester City en huitième de finale de la Ligue Europa Conference.