OL : À Lorient, les Lyonnais pensaient fort au FC Porto

Publié par ALEXIS le 05 mars 2022 à 12:35

L’ OL a renoué avec la victoire à Lorient, vendredi. Après ce succès, Anthony Lopes et Bosz ont évoqué le match contre le FC Porto en Ligue Europa.

OL : Précieux succès de l'Olympique Lyonnais à Lorient

L’ OL était opposé au FC Lorient, vendredi soir en Moselle, en ouverture de la 27e journée de Ligue 1. Le club rhodanien a signé une précieuse victoire (1-4) et est remonté provisoirement à 6e place au classement. L’Olympique Lyonnais restait sur un nul contre le RC Lens (1-1) à Bollaert et une défaite au Groupama Stadium face au LOSC ( 0-1). C’est donc une grosse bouffée d’oxygène pour les Gones, dont l’objectif est de finir sur le podium, afin d’être qualifié pour la Ligue des champions 2022-2023.

L’équipe de Peter Bosz a été efficace au stade du Moustoir. Recrue hivernale de l’ OL, Romain Faivre a été décisif. Il a inscrit un doublé. C’est en effet la première fois cette saison que Lyon réussit à inscrire 4 buts dans un match de championnat. De quoi réjouir Peter Bosz. « Romain est un très bon joueur. Il a beaucoup de talent… » a-t-il apprécié.

Anthony Lopes, « on prépare bien le match contre le FC Porto »

Quant à Anthony Lopes, il confirme qu’il avait déjà la tête au match contre FC Porto, en 8e de finale aller de la Ligue Europa. En tout cas, il n’a pas perdu de temps pour évoquer le rendez-vous avec le club portugais, mercredi (17h45 ) au stade du Dragon. « Ça (cette large victoire, ndlr) fait du bien. Il faudra mettre des buts à tous les matchs. On prépare bien le match de Porto », a confié le gardien de but N°1 de l' OL, après le succès sur les Merlus. Peter Bosz aussi avoue avoir joué à Lorient en ayant la tête à Porto. « On a pensé déjà au match face à Porto avec des changements », a-t-il glissé.