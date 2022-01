OL Mercato : La grande annonce d'Anthony Lopes pour son avenir

Publié par Ange A. le 10 janvier 2022 à 08:10

En marge du choc entre l’ OL et le Paris Saint-Germain dimanche (1-1), Anthony Lopes a affiché un souhait fort pour son avenir.

Le souhait d’Anthony Lopes pour son futur

Contre le Paris Saint-Germain, Anthony Lopes a disputé son 401e match sous le maillot de l’Olympique Lyonnais. Formé à l’ OL, le portier portugais occupe le poste de numéro 1 depuis 2013. Cette saison, le champion d’Europe 2016 ne laisse que très peu de place à sa doublure Julian Pollersbeck. Le Lusitanien a pris part à 23 rencontres de Lyon. L’Allemand n’a joué pour sa part de que trois matchs depuis le début de la campagne 2021-2022. En marge du match contre le PSG, le gardien de 31 ans a lâché un énorme indice sur son avenir. Cette dernière sortie est loin de constituer une bonne nouvelle pour son remplaçant puisque le Portugais entend encore faire les beaux jours du club rhodanien.

Lopes vise un record avec l’ OL

Anthony Lopes souhaite marquer son passage à l’Olympique Lyonnais d’une empreinte indélébile. Le compatriote de Cristiano Ronaldo vise le record de matchs disputés sous les couleurs de Lyon. Avec ses 541 apparitions, Serge Chiesa est le joueur le plus capé de Lyon. Il a défendu les couleurs du club rhodanen de 1969 à 1983. « Cela fait 20 ans que je porte ces couleurs. Être numéro un au nombre de matchs disputés à l’ OL serait quelque chose d’incroyable », a déclaré le dernier rempart des Gones au journal Le Parisien. Lopes est encore sous contrat avec le club rhodanien jusqu’en 2023 plus une année en option. Il dispose donc encore du temps pour continuer à écrire sa légende et s’offrir un record symbolique avec le septuple champion de France.