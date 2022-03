OM : Un indésirable écarté contre Monaco, le groupe de Sampaoli

Publié par Ange A. le 05 mars 2022 à 23:55

Le groupe de l’ OM a été dévoilé pour la réception de l’AS Monaco ce dimanche. Jorge Sampaoli a fait un choix fort pour ce choc.

Une grosse absence en défense à l’ OM

Après deux matchs sans victoire, l’Olympique de Marseille va tenter de renouer avec le succès ce dimanche. Actuel dauphin du PSG, l’ OM sera opposé à l’AS Monaco, 10e du championnat. Pour cette rencontre, Jorge Sampaoli a convoqué 21 joueurs. Le coach de Marseille n’a pas retenu Alvaro Gonzalez pour cette affiche. Le défenseur espagnol est en perte de temps de jeu cette saison. Le défenseur de 32 ans n’a disputé que 11 rencontres (815 minutes) depuis le début de l’exercice 2021-2022. Sa dernière apparition en championnat remonte au 4 décembre lors d’une défaite au Vélodrome contre Brest (1-2). Au vu de sa situation sportive et de son départ voulu par sa direction, Alvaro avait exprimé son mécontentement dans la presse espagnole. Une sortie médiatique mal accueillie par le club phocéen.

La confirmation pour Cengiz Ünder

Aucune raison n’a été avancée concernant l’absence d’Alvaro Gonzalez dans le groupe de l’Olympique de Marseille. En revanche, celle de Cengiz Ünder contre l’AS Monaco est justifiée. L’ailier turc est malade et donc forfait pour cette rencontre comptant pour la 27e journée de Ligue 1. Son absence est un coup dur pour l’ OM. Jorge Sampaoli se voit priver d’un de ses artificiers contre le club princier. Auteur de 9 buts et 3 passes décisives, l’international turc est l’un des Marseillais les plus décisifs cette saison. À noter la convocation du jeune Fabio Vanni. Le portier de 19 ans figure pour la deuxième fois de la saison dans le groupe professionnel.

Le groupe de Marseille contre Monaco :

Gardiens : Lopez – Mandanda – Vanni

Défenseurs : Lirola, Peres, Caleta-Car, Saliba, Kolasinac, Balerdi

Milieux : Rongier, Guendouzi, Kamara, Gerson, Gueye

Attaquants : Luis Henrique, Harit, Payet, Milik, Dieng, Bakambu, De La Fuente.