OM Mercato : Longoria dit ses vérités à un cadre de Marseille !

Publié par Timothée Jean le 05 mars 2022 à 02:51

Pablo Longoria est revenu sur le récent coup de gueule d’Alvaro Gonzalez. Le président de l' OM ne cache pas son mécontentement.

OM Mercato : Longoria interpelle encore Alvaro Gonzalez

Après des débuts intéressants à l' OM, soldés par une prolongation de son contrat jusqu’en juin 2025, Alvaro Gonzalez se retrouve à présent dans une situation délicate. Le défenseur central a perdu son statut de titulaire à l’ OM au profit des nouvelles recrues défensives. Pire, il ne rentre plus dans les plans de l’entraîneur Jorge Sampaoli. Relégué sur le banc de touche, Alvaro Gonzalez a même été invité à quitter l’OM lors du dernier mercato hivernal

S’il est finalement resté à Marseille, l’international espagnol n’a pas du tout apprécié ce traitement. Il a récemment poussé un énorme coup de gueule contre son entraîneur et ses dirigeants, en évoquant qu’il a été « rabaissé de manière incompréhensible » alors qu’il a « tout donné pour le club ». Des propos assez forts, peu appréciés par ses dirigeants. Pablo Longoria est en effet revenu sur le coup de gueule de son défenseur. Le président marseillais ne cache pas son mécontentement. « En tant que club, je ne suis pas content. Les problèmes doivent se régler en interne. C’est plus facile d’avoir une conversation en tête-à-tête que d’utiliser les médias », a-t-il déclaré dans les colonnes de La Provence, avant d’être un peu plus poignant.

Alvaro Gonzalez vers un départ à l’issue de la saison

Pablo Longoria assure que l' OM n’était pas informé de cette sortie médiatique, tout en rappelant à son défenseur espagnol qu’il devait se plier aux règles du club. « Ensuite, c’est une question de règlement. L’entretien n’était pas autorisé. Un club de football doit avoir des règles. Sans elles, c’est l’anarchie. Je ne suis pas anarchiste », a-t-il ajouté. Le dirigeant marseillais n’a visiblement pas encore dirigé cette maladresse de son joueur. Il y a même de fortes chances que l’OM se débarrasse de lui à l’issue de la saison en cours.