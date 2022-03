LOSC Mercato : 20 M€, menace anglaise pour une recrue estivale

Publié par Ange A. le 07 mars 2022 à 00:13

Alors qu’on lui prête des envies de départ, une recrue estivale du LOSC pourrait rejoindre la Premier League lors du prochain mercato.

Un joueur du LOSC dans le viseur d’un club anglais

Le prochain mercato estival s’annonce de nouveau mouvementé du côté de Lille. Le LOSC devrait notamment enregistrer de gros départs lors de cette fenêtre des transferts. Des joueurs avec de forte valeur marchande comme Renato Sanches, Sven Botman et Jonathan David sont annoncés partants. Outre ses possibles ventes, le Lille OSC pourrait également perdre l’une de ses dernières recrues estivales. The Sun indique en effet que le milieu Amadou Onana pourrait poursuivre sa carrière en Premier League. Le journal révèle un intérêt de West Ham pour l’international Espoirs belge. La source assure même que des scouts du club londonien ont supervisé le milieu lillois lors du 8e de finale aller de Ligue des champions entre les Dogues et les Blues de Chelsea.

Un chèque de 20 M€ bientôt dans les poches de Lille ?

La même source indique que les Hammers seraient prêts à miser une fortune pour Amadou Onana. Un montant de 20 millions d’euros est notamment évoqué. En cas de transfert d’Onana à ce tarif, le Lille OSC réaliserait une belle plus-value l’été prochain. Le milieu de 20 ans avait été recruté contre 7 millions d’euros l’été dernier en provenance d’Hambourg. Un départ d’Onana de Lille semble d’autant plus plausible que Sacha Tavolieri révélait que le Belge ne serait pas heureux au LOSC. Le journaliste belge indiquait que le milieu de terrain ne serait pas satisfait de son temps de jeu.

Sur les 31 rencontres auxquelles il a pris part, il n’a disputé que 10 en tant que titulaire. Raison pour laquelle le Dakarois serait en quête d’un club où il disposera d’un meilleur temps de jeu. Encore sous contrat jusqu’en 2026, il pourrait donc ne pas honorer son contrat jusqu’à son terme.