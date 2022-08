LOSC Mercato : Retournement de situation annoncé à Lille

Publié par Anthony le 04 août 2022 à 12:20

LOSC Mercato : Alors que West Ham a trouvé un accord avec Lille dans le dossier Amadou Onana, un club de Premier League vient chambouler le dossier.

LOSC Mercato : Everton rentre dans la course

Nouveau rebondissement dans le dossier Amadou Onana. Tandis que West Ham avait fait le plus dur en convainquant le LOSC de laisser partir sa pépite belge plus tôt que prévu, un autre club vient chambouler le transfert du milieu de 20 ans. Mercredi dernier, les Hammers ont réussi à obtenir l'accord de Lille en faisant une proposition de 35 millions d'euros, plus 5 millions d'euros en bonus. Les Dogues étaient réticents et souhaitaient reconstruire leur entrejeu autour d'Onana, suite au départ de Renato Sanches au PSG. Néanmoins, ils ont tout de même accepté la proposition.

Mais West Ham fait face à un nouveau problème. En effet, le club londonien n'est toujours pas parvenu à trouver un accord avec le joueur freinant ainsi le transfert. De ce fait, un autre club de Premier League a saisi sa chance. Selon Fabrizio Romano et Sacha Tavolieri, Everton a déposé une offre identique sur la table du LOSC pour tenter de recruter l'international belge. De plus, les conditions personnelles du joueur sont presque finalisées.

LOSC Mercato : Amadou Onana se dirige vers Everton

Selon Foot Mercato, l'entraîneur des Toffes, Frank Lampard, aurait appelé Amadou Onana pour tenter de le convaincre de le rejoindre et cela a fonctionné. Le milieu de terrain souhaiterait venir dans le club de la Mersey bien qu'il était proche de la relégation lors du précédent exercice. Même si Lille n'a pas encore donné son accord, le transfert devrait être bouclé dans les prochaines heures, à moins que West Ham ne repasse à l'action en proposant une offre plus forte. Ce qui est sûr, c'est que le LOSC réalisera une énorme plus-value avec cette vente. Amadou Onana a été recruté 7 millions d'euros l'année dernière au Hambourg SV.