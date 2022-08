LOSC Mercato : Un deal à 40M€ se précise pour Lille au milieu

Publié par Anthony le 03 août 2022 à 14:46

LOSC Mercato : Courtisé par West Ham depuis quelques semaines, un milieu de terrain pourrait prochainement quitter Lille pour 40 millions d'euros.

LOSC Mercato : Un accord presque trouvé pour Amadou Onana

C'est un dossier qui fait beaucoup de bruit dans ce mercato, mais qui semble toucher à sa fin. West Ham est repassé à l'action en faisant une quatrième offre pour Amadou Onana, d'un montant de 35 millions d'euros + 5 millions en bonus selon Sky Sports. Une proposition qui pourrait faire pencher la balance du bon côté, en tout cas, c'est ce qu'espèrent les Hammers. Chez les Dogues, la décision n'a pas encore été prise, mais les Nordistes pourraient bien laisser l'international belge partir et enregistrer une belle entrée d'argen

Pour l'instant, un accord est loin d'être conclu, d'autant plus que les conditions personnelles avec le joueur ne sont pas encore convenues. Selon le journaliste belge, Sacha Tavolieri, " L’entourage d'Amadou Onana et West Ham ne sont pas sur la même longueur d’onde et ça risque de prendre du temps ! ". Recruté pour 7 millions d'euros en 2021, le LOSC pourrait engendrer une énorme plus-value si le transfert venait à se réaliser. Mais côté sportif, l'entre-jeu lillois se retrouverait bien vide notamment avec le départ de Renato Sanches

LOSC Mercato : Un joli coup au FC Nantes pour remplacer Onana

Suite au départ de Renato Sanches au PSG et le possible transfert d'Amadou Onana, le milieu de terrain du LOSC se retrouve décimé cet été. Seuls Benjamin André et Jonas Martin vont être aptes à jouer devant la défense lors de la reprise du championnat, notamment si Yusuf Yazici quitte le club avant. Actuellement blessés, Rémy Cabella et Angel Gomes ne pourront pas être de la partie pour la reprise du championnat. Les Dogues vont ainsi devoir se dépêcher de recruter pour être opérationnel le plus tôt possible.

Pour ce faire, le LOSC aurait fait de Ludovic Blas sa priorité dans ce secteur de jeu. Si le FC Nantes a déjà refusé une offre de 15 millions d'euros pour le milieu offensif, une augmentation de 5 millions d'euros pourrait boucler l'opération. À voir comment Lille compte appréhender ce dossier, d'autant que d'autres écuries surveillent également le joueur nantais, auteur de 10 buts et 5 passes décisives la saison passée en Ligue 1.