PSG Mercato : Leonardo proche de boucler un deal surprenant à Paris

Publié par JEAN-LUC D le 07 mars 2022 à 08:46

Le mercato estival est encore très loin, mais certaines lignes bougent déjà au PSG. Un deal surprenant serait ainsi dans les tuyaux à Paris.

Leonardo attend la fin des discussions de Wanda Nara

Dans sa dernière interview accordée à L’Équipe, Leonardo a beau pris la défense de Mauro Icardi, le directeur sportif du Paris Saint-Germain veut toujours se débarrasser de l’attaquant argentin de 29 ans. Pour cela, le collaborateur de Nasser Al-Khelaïfi attendrait avec impatience la fin des discussions entamées par Wanda Nara. En manque de temps dans l’équipe de Mauricio Pochettino cette saison, l’ancien capitaine de l’Inter Milan devrait, sauf énorme revirement de dernière minute, quitter le PSG l’été prochain.

Et d’après les informations de Todo Fichajes, le compatriote de Lionel Messi pourrait atterrir en Espagne. Le média madrilène assure en effet que Wanda Nara, épouse et représentante de Mauro Icardi, serait en pourparlers avec l'Atlético Madrid en vue d’un transfert à l’issue de la saison. À la recherche d’un successeur à Luis Suarez, libre le 30 juin, les Colchoneros font les yeux doux au numéro 9 parisien.

PSG Mercato : 30M€ bientôt dans les caisses du Paris SG ?

Recruté définitivement en juillet 2020 pour 50 millions d’euros après six mois de prêt, Mauro Icardi est à la peine au Paris Saint-Germain. Entre pépins physiques et déboires amoureux avec sa sulfureuse compagne Wanda Nara, l’international argentin ne semble plus vraiment concerné par ce qui se passe sur le terrain avec son club.

Déjà annoncé sur le départ durant l’hiver, il est resté dans la capitale, faute de proposition conséquente. Mais avec le probable retour de Moïse Kean, il ne fait plus de doute que Mauro Icardi va faire ses bagages pour quitter le Paris SG dans quelques mois. Surtout que son départ pourrait se conclure autour d’un montant avoisinant les 30 millions d’euros. Une belle somme pour celui qui a inscrit 5 buts en 28 rencontres toutes compétitions confondues cette saison.

Affaire à suivre donc…