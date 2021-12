PSG Mercato : Le départ de Mauro Icardi accepté par le Paris SG

Publié par Gary SLM le 31 décembre 2021 à 23:31

Ce mercato hivernal, le lien entre le PSG et Mauro Icardi devrait être rompu. Le Paris SG est d’accord pour laisser partir le buteur Argentin.

PSG Mercato : Fin de parcours au Paris SG pour Mauro Icardi

Arrivé au Paris Saint-Germain sous la forme d’un prêt, Mauro Icardi avait rapidement séduit les dirigeants du club de la capitale. L’ancien joueur de l’Inter Milan a logiquement été définitivement transféré au Paris SG pour 50 millions d’euros à l’issue de son prêt. Le problème est que l’ attaquant argentin a aussitôt commencé à baisser de niveau au point de n’être aujourd’hui plus qu’un simple remplaçant de luxe.

La concurrence dans le secteur offensif du PSG s’est accrue avec la constance progression de Kylian Mbappé, aujourd’hui incontournable à côté de Neymar. Lionel Messi, arrivé au dernier mercato estival, est déjà plus utilisé que son compatriote par l’ entraîneur Mauricio Pochettino, ce qui lui ouvre la porte de sortie de l’équipe parisienne. Le buteur de 28 ans va justement prendre la porte puisque toutes les parties s’accordent sur cette issue.

La Juventus Turin en pôle pour en profiter

Un prétendant se positionne comme le plus sérieux sur la liste des clubs aux trousses du joueur de foot. La Juventus Turin qui a toujours rodé autour de Mauro Icardi lance une nouvelle offensive pour le recruter. Entre ses problèmes de famille de ces derniers mois et son faible rendement, le PSG ne s’oppose pas à son départ. Le directeur sportif parisien est d’accord pour le transfert du joueur et pour une option définitive. Selon le média Le Parisien, Nasser Al-Khelaïfi et ses collaborateurs sont disposés à accepter 30 millions d’euros pour le départ de l’Argentin.

Icardi, des promesses jamais tenues

La carrière de Mauro Icardi aurait pu être différente s’il avait confirmé la réputation qui a précédé son arrivée en Europe. La pépite de l’époque recrutée par la Sampdoria en 2012 avait fait forte impression avant de tomber dans les bras de l’Inter Milan. Considéré à l’époque comme un grand joueur d’avenir, le nom du joueur offensif était arrivé sur les tablettes des plus grands clubs d’Europe.

Le Real Madrid, FC Barcelone, Atlético Madrid et même le Bayern Munich étaient tous intéressés par ses services. Le Paris SG croyait d’ailleurs avoir réalisé un gros coup lorsqu’il l’a racheté à l’Inter après une saison difficile. Icardi sortait d’une saison à 29 matches en Série A où il avait inscrit 11 buts, loin cependant de la vingtaine de buts qu’il offrait à ce club italien tous les ans en championnat. Même lors des matchs de l’ Uefa Ligue des champions avec le PSG, Icardi n’arrive pas à se démarquer.

La Juventus aura donc sa chance pour le recruter si elle va au bout de ses idées. Autrement, Manchester United et Tottenham seraient sur les rangs pour le l’attirer dans leur équipe. Le footballeur, quoi qu’il arrive, devra profiter des prochains matchs au club parisien où avec son prochain club pour se relancer.

Les statistiques d’Icardi au Paris SG

Depuis que le Paris Saint-Germain a levé son option d’achat, Icardi n’a inscrit que 11 buts en 25 matches de Ligue 1. La saison dernière, le buteur n’a réalisé que 3 passes décisives en championnat. Cette saison, il ne compte aucune passe décisive en Ligue 1.