OM Mercato : Tension à Marseille, Sampaoli poussé vers la sortie !

Publié par Timothée Jean le 07 mars 2022 à 11:16

La défaite dimanche de l’ OM face à l’AS Monaco (0-1) a provoqué la colère de supporters marseillais qui réclament désormais le départ de Jorge Sampaoli.

OM Mercato : La tête de Jorge Sampaoli réclamée

Entre Jorge Sampaoli et les supporters de l’Olympique de Marseille, le courant ne passe plus. Visé par de vives critiques depuis le début de la saison, le technicien argentin n’a pas arrangé les choses, car son équipe enchaîne des contre-performances ces dernières semaines. Incapable de gagner face aux promus Clermont et Troyes, l’ OM espérait relever la tête ce dimanche face à l’ AS Monaco. Mais les Marseillais se sont une nouvelle fois inclinés à domicile face à une solide équipe monégasque (0-1).

L’Olympique de Marseille perd ainsi sa deuxième place de Ligue 1 au profit de l’OGC Nice et voit le Stade Rennais revenir à seulement un point de la 3e place qualificative pour la prochaine Ligue des Champions. Une situation frustrante pour les supporters, d'autant que l’ OM n’a plus gagné depuis trois rencontres en championnat. Pour les fans marseillais, le principal coupable de cette série de résultats décevants est bien Jorge Sampaoli, dont les choix incohérents et hasardeux suscitent l’incompréhension. Certains supporters réclament même son départ de l’OM. « Sampaoli, casse-toi », pouvait-on lire sur certaines enseignes et affiches brandies dans les gradins du Vélodrome. Le message est donc très clair, l’Argentin ne fait plus l’unanimité à Marseille. Va-t-il rester à la tête de l’ OM d’ici la fin de la saison ?

La gestion de son groupe très critiquée

Outre les résultats décevants, l'entraîneur de l’ OM commence à agacer les supporters marseillais pour certains choix dans la gestion des troupes. Son entêtement avec certains cadres, comme Steve Mandanda ou même Alvaro Gonzalez, passe très mal. Et forcément, le nom d’Arkadiusz Milik revient avec insistance. Considéré comme le grand attaquant de Marseille, l’avant-centre polonais ne parvient toujours pas à trouver la pleine confiance de son entraîneur.

Un traitement qui n’est pas goût du joueur et des supporters. « Pour Sampaoli, le Polonais n'est pas l'homme de la situation. Au mieux une doublure Payet ! Nous croyons que nous rêvons. À son départ, car il devra malheureusement quitter rapidement le club pour une grande équipe du continent, on verra qu'il était de la course des grands numéros 9 », peut-on lire dans un communiqué des Dodgers, critiquant la méthode Sampaoli. Pour durer sur le banc de l’ OM, le technicien argentin a donc tout intérêt à opérer certains changements le plus rapidement possible. Une réaction de Marseille est attendue dimanche prochain face à Brest.