Barça Mercato : Le FC Barcelone en passe de boucler un énorme deal !

07 mars 2022

Après son mercato hivernal ambitieux, le Barça pourrait aujourd'hui boucler une énorme opération qui rapporterait un pactole au club.

Barça Mercato : Un accord à 270 millions d’euros bientôt bouclé

Coup de tonnerre sur le football espagnol. En proie à de graves problèmes financiers depuis le mandat de Josep Bartomeu, le FC Barcelone va connaître un changement drastique de son économie ces prochaines semaines. Encore très réfractaire il y a quelques mois, le club catalan serait en passe d’accepter l’accord CVC, nouvel actionnaire minoritaire du championnat espagnol.

Pour bien comprendre, il faut remonter à cet été, où la Liga, qui gère le football espagnol, a décidé de vendre 10% de son capital au fonds d’investissement CVC Capital Partners. Un actionnaire étranger qui a offert à l’entité espagnole une belle enveloppe de 2,7 milliards d’euros. Cette rentrée d’argent a pour vocation d’aider les clubs espagnols, fortement touchés depuis la crise sanitaire. 90% de cet apport est redistribué aux clubs (féminins et masculins), en échange de quoi, CVC profiterait de 10% des droits de La Liga sur 50 ans. Une offre alléchante pour les clubs qui ont tous accepté l’accord sauf quatre d'entre eux : le Barça, le Real Madrid, Bilbao et le Real Oviedo.

Seulement, les Blaugranas auraient récemment changé leur fusil d’épaule, préférant signer cet accord CVC. Si le Barça jugeait cet été le deal peu avantageux et même responsable de la non prolongation de Messi, le club aurait finalement changé d’avis, voyant cette rentrée d’argent comme bénéfique lors du prochain mercato estival. Comme le confirme le média 2Playbook, spécialisé dans le marketing du sport, le FC Barcelone serait à un pas de signer l’accord avec le fonds d’investissement et empocher une belle somme de 270 millions d’euros.

Un soulagement économique important pour le FC Barcelone

Cette entrée de capital fera, à l’instar des autres clubs ayant signé l’accord, figure de bénéfice et non de dette à rembourser. Une opération qui permettra également à Joan Laporta de se délester du fair-play financier établi par la Liga. Ces quelques 270 millions d'euros devront néanmoins être divisés selon la règle suivante : 15% consacrés aux transferts, 70% pour les infrastructures et 15% dédiés au remboursement de la dette du club.