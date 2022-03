Real Madrid-PSG : L’inquiétant aveu de Kimpembe avant le choc !

Publié par JEAN-LUC D le 07 mars 2022 à 14:46

À quelques jours du choc de Ligue des Champions contre le Real Madrid, le défenseur central du PSG, Presnel Kimpembe, s'est confié sur BeIN Sports.

Presnel Kimpembe redoute un joueur du Real Madrid

Vainqueur à l’aller grâce à un but de Kylian Mbappé (1-0), le 15 février dernier au Parc des Princes, le Paris Saint-Germain sera sur la pelouse du stade Santiago Bernabeu pour le huitième de finale retour de la Ligue des Champions contre le Real Madrid. Diminué lors de cette rencontre, Karim Benzema a été transparent face aux hommes de Mauricio Pochettino.

Mais l’attaquant madrilène s’est depuis remis de son pépin physique et semble être à 100% pour ce match retour. Il l’a d’ailleurs montré samedi face à la Real Sociedad en inscrivant son 20e but en Liga. Interrogé sur BeIN Sports, Presnel Kimpembe n’a pas caché son inquiétude pour son duel à venir avec son compatriote de 34 ans. « Mon duel à venir avec Benzema ? C’est compliqué de jouer contre Karim, c’est quelqu’un de très intelligent dans ses déplacements, ses touches de balle. Il esquive toujours les duels, il a toujours un temps d’avance. C’est un attaquant de classe mondiale donc ça ne va pas être un match facile », a expliqué l’international français du PSG. Toutefois, le protégé de Mauricio Pochettino est confiant pour une qualification de son équipe.

Kimpembe veut surtout « gagner face à cette équipe de Madrid »

Presnel Kimpembe et ses partenaires du Paris Saint-Germain sont à 90 minutes d’une qualification en quart de finale de la Ligue des Champions. Avec son avance d’il y a trois semaines au Parc des Princes, l’équipe parisienne compte bien finir le job mercredi soir sur le terrain du Real Madrid. Malgré la défaite du week-end face à l’OGC Nice, en championnat, les hommes de Mauricio Pochettino sont confiants pour la bataille à Madrid. Et ce n’est pas Presnel Kimpembe qui dira le contraire.

Le « Général », comme le prénomment ses coéquipiers en sélection, veut tout donner pour arracher la qualification en terre espagnole. « On est tous très pressés et très enthousiastes à l'idée de pouvoir jouer des matchs comme ça. C'est aussi pour cela qu'on fait ce métier, pour jouer de belles rencontres comme ça. Il va falloir être prêt pour faire un gros match, et surtout pour gagner face à cette équipe de Madrid », a déclaré le vice-capitaine des Rouge et Bleu.