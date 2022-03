FC Nantes : Le FCN menacé par la commission juridique de la LFP !

Publié par ALEXIS le 08 mars 2022 à 01:25

Alors que l’équipe du FC Nantes se porte bien en Ligue 1, elle est menacée par la commission juridique de la LFP, sur la situation d’Anthony Limbombe.

FC Nantes : La LFP exige la réintégration de Limbombe dans l'équipe pro

Tout va bien pour le FC Nantes en championnat cette saison. À l'issue de la 27e journée, l’équipe d’Antoine Kombouaré s’est hissée au 6e rang de Ligue 1 et est candidate pour une place en coupe d’Europe. Cependant, le club est menacé par la commission juridique de la Ligue de Football Professionnel (LFP). Cette dernière a exigé au FCN de réintégrer Anthony Limbombe dans le groupe professionnel, selon les informations de RMC Sport. Ce dernier a été écarté de l’équipe professionnelle des Canaris depuis 2020. Cette saison, il s’entraîne avec la réserve dirigée par Stéphane Ziani. Une situation que l’ailier de 27 ans a dénoncée « devant les instances du football français à trois reprises depuis le début de l'année », à en croire la source.

D'après cette dernière, Anthony Limbombe se plaint d’être « convoqué avec l'équipe réserve de manière permanente depuis le 14 septembre 2021 et sur des infrastructures d'entraînement de qualité inférieure en comparaison avec celles de l'équipe première ». Il a aussi constaté qu’il ne figure plus « sur la photo de l'équipe première du FC Nantes ou sur le site internet du club et n’est plus convié aux événements organisés avec les sponsors du club ». Et ses protestations ont été entendues par la commission juridique de la LFP.

Le FCN exposé à une amende

Selon la radio, la décision de la Ligue « s’applique depuis le 4 mars, mais avec 48 heures de délai pour le FCN pour accéder à cette obligation ». « En cas de refus du FC Nantes d'y souscrire, le club s'expose à une amende » selon le média. Recruté au FC Bruges en août 2018, pour 8,5 M€, Anthony Limbombe est sous contrat à Nantes jusqu’au 30 juin 2023. Transfermarkt estime sa valeur à 1,5 M€ sur le marché des transferts. En 4 saisons sous le maillot des Jaune et Vert , l’international belge (1 sélection) a disputé 38 matchs, pour 4 buts inscrits et 3 passes décisives offertes.