OM Mercato : Milik a une importante décision pour son avenir

Publié par Timothée Jean le 07 mars 2022 à 23:46

Les relations entre Arkadiusz Milik et Jorge Sampaoli ne s’arrangent pas. À l’issue de la défaite de l’ OM face à l’AS Monaco (0-1), le Polonais a pris une décision pour son futur.

OM Mercato : Milik envisage de partir si Sampaoli reste

La guerre froide en Arkadiusz Milik et Jorge Sampaoli se poursuit à l’Olympique de Marseille. Dimanche, lors de la défaite de l’ OM face à l’ AS Monaco (0-1) dans le cadre de la 27e journée de Ligue 1, l’avant-centre polonais n’a pas manqué d’exprimer sa frustration sur son utilisation. Il regrette son manque de rythme et a ouvertement critiqué les changements incessants de son entraîneur. De quoi mettre de l'huile sur le feu à Marseille, au moment où Jorge Sampaoli se montre de plus en plus maladroit dans ses expérimentations tactiques.

Inoffensif lors des trois derniers matchs de l’ OM en championnat, Arkadiusz Milik montre une certaine lassitude face au système de jeu marseillais. Et si la direction de l’ OM n’est toujours pas parvenue à lever son option d’achat fixée à 15 millions d’euros par Naples, le joueur de 28 ans a déjà tranché pour la suite de son avenir. Selon les informations de RMC Sport, Arkadiusz Milik envisage de quitter l’Olympique de Marseille si Jorge Sampaoli est encore sur le banc marseillais la saison prochaine. Il serait même prêt à demander le départ à l’issue de la saison en cours en raison de sa relation conflictuelle avec l’Argentin.

La succession d’Arkdiusz Milik déjà réglée en interne ?

Si cette information se confirme, l’Olympique de Marseille pourrait donc perdre l’un de ses meilleurs attaquants. Et la récente sortie de Pablo Longoria ne rassure pas vraiment les supporters. Dans une récente interview accordée à La Provence, le président marseillais a jeté un énorme coup de froid sur l’avenir du Polonais, indiquant qu’il n’était pas en mesure de lui garantir une place de titulaire à Marseille. Ce qui signifie qu’Arkdiusz Milik n’est pas certain de rester à Marseille l’été prochain. La direction de l’ OM aurait même déjà anticipé son probable départ avec l’arrivée de Cédric Bakambu cet hiver. Le Congolais devrait profiter d’un départ de l’attaquant prêté par Naples pour devenir un titulaire en puissance sur le front de l’attaque marseillaise. Sauf que rien n’est encore acté dans ce dossier.