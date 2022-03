FC Metz : Panique au FCM, un défenseur fait de graves accusations

Publié par ALEXIS le 08 mars 2022 à 07:35

Le FC Metz s’est incliné sur le terrain de l’ASSE (1-0), un concurrent direct dans la lutte pour le maintien. Et ça sent la panique chez les Grenats.

FC Metz : Kana-Biyik, « notre problème est offensif »

Battu par l’ AS Saint-Étienne à Geoffroy-Guichard, le FC Metz s’est fait doubler au classement général par un de ses adversaires dans la course pour le maintien en Ligue 1. Les Messins sont 19es de Ligue 1 avec 22 points, tout comme la lanterne rouge, Bordeaux. En l’absence de leur entraîneur Frédéric Antonetti, suspendu, le FCM a été dirigé par son adjoint Benoît Tavenot. Ce dernier n’a pas pu éviter la défaite aux Grenats, qui étaient pourtant invaincus, sans concéder de but, lors de leurs deux derniers matchs, respectivement face au LOSC (0-0) et au FC Nantes (0-0). Les Stéphanois ont gagné le match de la 27e journée de Ligue 1 grâce au but de Denis Bouanga (52e) et ils sont remontés à la 17e place avec 3 points d’avance sur le FC Metz, désormais.

Jean-Armel Kana-Biyik, « notre problème est offensif »

Dans ses propos rapportés par RMC Sport, Jean-Armel Kana-Biyik n’y est pas allé de main morte au moment de livrer ses impressions sur le match perdu contre l’ASSE. Il a ouvertement accusé les attaquants de l'équipe de la Moselle, qui n’ont pas marqué le moindre but, lors des trois derniers matchs. « Aujourd’hui, notre problème est offensivement », a-t-il lâché. « Derrière, on essaye de faire le travail comme on peut. Devant, malheureusement, ça ne suit pas. Si derrière, on arrive à tenir, offensivement, je ne vois pas pourquoi devant on n’arriverait pas à trouver la faille », a martelé le défenseur central du FC Metz.

Pour finir, ce dernier a livré sa consigne pour les matchs restants, à commencer par celui contre le RC Lens (dimanche à 15h) au stade Saint-Symphorien. « Il va falloir que l'on continue à travailler. C’est juste du travail. Il ne faut pas baisser les bras parce que cette équipe a de la qualité », a déclaré Jean-Armel Kana-Biyik.