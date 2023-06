À la recherche d'un nouvel entraineur, le RC Strasbourg multiplie les pistes, et un accord vient d'être trouvé avec une légende française.

Mercato RC Strasbourg : Patrick Vieira va s'engager avec le RCSA

Quelques jours après s'être séparé de Frédéric Antonetti, le RC Strasbourg s'activait en coulisse pour trouver le nom de futur entraîneur. Si les noms de Karel Geraerts et Patrick Vieira ont circulé, c'est bien l'ancien champion du monde qui est parvenu à un accord avec le club strasbourgeois. Foot Mercato nous apprend que l'ancien milieu de terrain devrait s'engager jusqu'en 2025 avec le club.

En annonçant Patrick Vieira, les Alsaciens s'adjugent un renfort de taille après leur rachat par la société américaine BlueCo (propriétaire de Chelsea). La nouvelle direction devrait investir massivement afin de permettre au club d'acquérir une position prépondérante dans le paysage du football français, tout en visant à décrocher un nouveau titre après avoir remporté la Coupe de France quatre ans auparavant.

Un entraîneur expérimenté

Libre de tout contrat après deux saisons et demie du côté de Crystal Palace, l'ancien international français a tout d'un bon coup. Il dispose d'un CV bien rempli avec plusieurs expériences à l'étranger. En Angleterre, il entraîne l'équipe réserve de Manchester City avant de rallier le New York City et de revenir en France à l'OGC Nice avec des résultats mitigés.

Connu pour lancer des espoirs comme Michael Olise ou Conor Gallagher, il devra composer avec une équipe pourvue de jeunes talents, mais qui manque cruellement d'expérience dans le football de haut niveau.

L'homme de 47 ans aura la lourde tâche de faire oublier la mauvaise saison du club qui a terminé 15e lors du précédent exercice. À peine arrivée l'ancien d'Arsenal devra s'occuper des épineux dossiers Habib Diarra qui veut rejoindre Lens ou encore Habid Diallo qui affole la Premier League.