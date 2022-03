OM Mercato : Gros démenti dans le dossier Arkadiusz Milik !

Publié par Timothée Jean le 08 mars 2022 à 10:35

En froid avec Jorge Sampaoli, Arkadiusz Milik a-t-il décidé de quitter l’ OM à l’issue de la saison ? L'un de ses proches a tenu à rétablir la vérité sur sa situation.

OM Mercato : Milik n’a pris aucune décision

Arkadiusz Milik n'a pas fini d'alimenter la rubrique OM Mercato. Et pour cause, alors que son prêt expire dans moins de quatre mois, l'attaquant polonais se retrouve dans une situation assez compliquée à Marseille. Il entretient désormais une relation conflictuelle avec son entraîneur Jorge Sampaoli, qui l’utilise peu et pas assez à son goût. Si bien que le joueur de 28 ans n’est plus certain de rester à l’ OM en juin prochain.

RMC Sport révélait récemment qu’Arkadiusz Milik n’envisageait pas de passer une nouvelle saison sous les ordres du coach argentin. En manque de rythme, il serait même prêt à demander son départ si Jorge Sampaoli venait à être conservé à son poste. Une information vite démentie par le clan du joueur. « À aucun moment, Milik n’a dit qu’il voulait quitter l’OM en juin à cause de désaccords avec Jorge Sampaoli. Arek respecte son entraîneur et ses décisions », a affirmé un proche de l’international polonais à la radio sportive.

Arkadiusz Milik reste concentré sur sa saison

Titularisé dimanche lors de la nouvelle défaite de l’ OM face à l’AS Monaco (0-1), Arkadiusz Milik s’est montré inoffensif face à la défense monégasque. Vexé et frustré à l’issue de la rencontre, le Polonais a vertement critiqué son entraîneur pour ses choix tactiques avant de se plaindre de son utilisation. Cette sortie a mis de l’huile sur le feu à un moment où l’ OM enchaîne des résultats décevants.

Mais son entourage a tenu à dédramatiser la situation, en assurant que l’ancien attaquant de Naples respecte les choix de son entraîneur et reste concentré sur la suite de la saison. « Il a simplement expliqué qu’il fallait s’adapter à tous les systèmes. Et il était le premier à ne pas être satisfait de sa performance. Quand il joue, il essaye de faire le maximum. Il est concentré sur sa saison et veut tout faire pour que l’OM soit en Ligue des champions la saison prochaine, et que l’équipe fasse un bon parcours en Europa Conference League », a ajouté le proche du Polonais, dont l’identité n’a pas été dévoilée.