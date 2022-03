FC Nantes Mercato : Kolo Muani justifie sa signature à Francfort

Publié par ALEXIS le 08 mars 2022 à 14:26

Randal Kolo Muani, attaquant du FC Nantes, est officiellement un joueur de l’Eintracht Francfort. Il a justifié sa signature avec le club allemand, sur beIN Sports.

FC Nantes : Kolo Muani ne voulait plus rester au FCN

En fin de contrat au FC Nantes en juin 2022, Randal Kolo Muani va rejoindre l’Eintracht Francfort librement. Il s’est déjà engagé avec le club de Bundesliga pour cinq saisons, soit jusqu’en juin 2027. Le club allemand a officialisé la signature de l’avant-centre du FCN, vendredi dernier. Son contrat entrera en vigueur à partir du 1er juillet 2022. Randal Kolo Muani va ainsi quitter son club formateur et la Ligue 1 pour une nouvelle aventure outre-Rhin. La direction du FC Nantes a pourtant tout essayé pour le retenir, en lui faisant « une proposition intéressante », selon le président Waldemar Kita. Mais l’international Espoir Français avait l’ambition de poursuivre sa carrière à l’étranger, après trois saisons consécutives en Ligue 1 et un passage forcé à Boulogne en National (en prêt).

Kolo Muani : « À Francfort, je vais trouver mes marques »

Dans une interview avec la chaîne de télévision, Randal Kolo Muani (23 ans) a justifié son choix porté sur l’Eintracht Francfort. « C’est un club qui me suivait depuis un moment […] Ils m’avaient déjà vu joué à Boulogne et avaient envoyé leurs recruteurs à quelques matchs […] Ils comptaient déjà sur moi. On a beaucoup discuté », a-t-il expliqué. En effet, le N°23 des Canaris estime que Francfort est un bon tremplin pour intégrer un plus grand club européenne, plus tard.

« C’est une étape pour moi d’aller dans le grand bain et pas d’aller directement dans un grand club pour ne pas jouer. Je pense qu’à Francfort, je vais trouver mes marques et avoir du temps de jeu et pourquoi pas ne pas aller dans un autre grand club juste après », a-t-il confié.

Randal Kolo Muani était courtisé en Ligue 1 par l’ OM. Son nom a été associé également au LOSC pour remplacer Jonathan David, sur le départ à l’été. Son nom a aussi circulé au PSG. « Je vois l’évolution de Moussa Diaby (Bayern Leverkusen) avec qui j’ai déjà joué en sélection. Je vois qu’il s’éclate là-bas et il progresse très très bien. Il fait beaucoup de bien à son équipe. C’est un modèle que j’ai envie de suivre et c’est une progression que j’admire », a justifié le natif de Bondy.