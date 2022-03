LOSC Mercato : Xeka lâche un indice sur sa prolongation à Lille

Publié par ALEXIS le 02 mars 2022 à 21:47

À quelques mois de la fin de son contrat au LOSC, Xeka a été interrogé sur son avenir. Mais il est resté flou dans sa réponse en conférence de presse.

LOSC Mercato : L'avenir de Xeka à Lille dépend de Létang

Le contrat de Xeka au LOSC prend fin le 30 juin 2022. Et il n’y a toujours pas de négociations officielles en vue d’une prolongation. Malgré cela, le milieu de terrain ne s’en inquiète pas. Questionné sur son avenir à Lille, il a botté est touche. « C’est plus ou moins clair… Peu importe si je prolonge ou pas », a-t-il déclaré face aux médias. « Ce n’est pas important », a-t-il ajouté, avant de glisser : « Est-ce qu’il y a une possibilité de prolonger ? Il faut voir ça avec le président (Olivier Létang). On a une bonne relation. »

Champion de France la saison dernière, l’international portugais, qui compte une sélection, est en effet préoccupé par la saison actuelle des Dogues. Ces derniers sont 8es du championnat après 26 journées. Or, leur objectif est de finir sur le podium afin de disputer la Ligue des Champions en 2022/2023. Un objectif sur lequel le LOSC et son entraîneur Jocelyn Gourvennec sont concentrés dans la dernière ligne droite du championnat. Xeka promet d'ailleurs d’aider son équipe à atteindre son but. « Je vais tout donner pour ce club comme je le fais depuis cinq ans. »

L'AS Roma intéressé par le milieu de terrain du LOSC

Le milieu relayeur de 27 ans a signé au LOSC à l’été 2017 en provenance du Sporting Braga contre une indemnité de transfert de 5 M€. Lors du mercato hivernal, l’AS Roma est venu aux nouvelles pour le N°8 du LOSC, en vue d’une signature cet été. En effet, José Mourinho veut saisir l’opportunité pour le recruter gratuitement à l’issue de son bail à Lille. Toutefois, Xeka n’est pas la priorité du Special One chez la Louve, mais plutôt Boubacar Kamara de l’OM.