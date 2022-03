ASSE : Dupraz reçoit un message fort avant le LOSC !

Publié par ALEXIS le 09 mars 2022 à 20:19

L’ ASSE sera opposée au LOSC, dès vendredi soir, en ouverture de la 28e journée de Ligue 1. Pascal Dupraz a reçu un message fort avant de jouer Lille.

ASSE : Qui pour remplacer Mangala suspendu ?

L’ ASSE se déplace sur le terrain du LOSC pour affronter le champion en titre, vendredi à 21h au stade Pierre Mauroy. L’équipe stéphanoise est en pleine confiance avant cette rencontre. Les Verts ont quitté la dernière place de la Ligue 1 et sont désormais 17es avec 3 points d'avance sur les deux clubs relégables : le FC Metz et les Girondins de Bordeaux. Lors de ses quatre derniers matches en championnat, l’AS Saint-Etienne a enregistré 3 victoires, un nul et une défaite contre le PSG (3-1). L’équipe de Pascal Dupraz a pris 10 points sur 12 possible et a bien lancé son opération maintien.

Rentré du Cameroun où il a pris part à la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) jusqu’au 6 février, Harold Moukoudi a perdu sa place dans le onze de départ de l’ ASSE. C’est désormais la recrue estivale Eliaquim Mangala (31 ans) qui est le patron de la défense stéphanoise. Il a disputé les cinq derniers matches en entier, sauf le premier. Mais le Tricolore est suspendu pour le match contre Lille, en raison d’un cumul de cartons jaunes. Pour le remplacer, Pascal Dupraz pourrait faire appel à Harold Moukoudi (24 ans).

Moukoud : « Si le coach me fait appel, je suis prêt »

D’ailleurs, ce dernier déclare qu’il se tient prêt pour retrouver une place de titulaire. C'est en tout cas le message transmis à Dupraz, avant la publication du groupe des Verts. « Là, je suis revenu. Je suis vraiment bien, aucune gêne. Je peux donner le meilleur de moi-même. Je suis à la disposition du groupe. Si le coach me fait appel, je suis là pour répondre présent », a-t-il confié sur ASSE.TV, dans le dernier "Inside Match Week".

Rappelons que l’arrière camerounais avait des douleurs et une gêne musculaires avant son départ à la CAN, mais a assuré ne plus en avoir. À noter que Harold Moukoudi a disputé la fin du match perdu face au PSG. Il avait remplacé Mangala à la 56e le 26 février dernier.