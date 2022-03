Real Madrid Mercato : Lutte avec l'Atlético pour un crack brésilien !

Publié par Thomas G. le 09 mars 2022 à 19:49

Le Real Madrid et l'Atlético Madrid recherchent un nouvel arrière droit. Ils sont tous les deux intéressés par un latéral brésilien qui évolue en Ukraine.

Real Madrid Mercato : Vincius Tobias bientôt à Madrid

Le conflit entre l'Ukraine et la Russie a imposé à la FIFA de prendre des mesures sans précédent pour protéger les joueurs. Ainsi, les joueurs qui évoluent en Ukraine et en Russie peuvent jouer pendant 6 mois dans le club qu’il souhaite. Ainsi, les clubs se renseignent sur les bonnes affaires possible.

Selon le médias espagnol AS, le Real et l'Atlético Madrid sont sur la même piste, menant au latéral brésilien de 18 ans, Vinicius Tobias. Le Brésilien est arrivé au Shakhtar Donetsk en janvier, il est libre de s’engager dans le club qu’il souhaite pour y évoluer jusqu’au 30 juin 2022. L’avenir de Vinicus Tobias s’écrira peut-être à Madrid. Reste maintenant à savoir dans quel club ce sera. Le latéral droit brésilien est comparé à son compatriote Cafu pour sa technique et sa vitesse.

La quête d’un latéral droit pour les deux clubs de Madrid

Les deux clubs de Madrid sont à la recherche d’un nouveau latéral droit. Le Real Madrid veut un suppléant de Dani Carvajal car l’international espagnol a connu plusieurs blessures ces dernières saisons et n’a pas de remplaçant actuellement. Lorsqu’il est blessé, c’est Lucas Vasquez qui le remplace et Carlo Ancelotti veut un latéral droit de métier pour concurrencer Dani Carvajal.

Tandis que de l’autre côté de Madrid, les Colchoneros n’ont toujours pas remplacé numériquement Kieran Trippier. L’international anglais est parti au mercato hivernal à Newcastle pour 12 millions d’euros, mais n’a toujours pas été remplacé. De plus, le titulaire actuel, Šime Vrsaljko ne fait pas l’unanimité à l’Atlético Madrid. Diego Simeone préfère installer Marcos Llorente en tant que piston droit dans son 3-5-2. L’arrivée d’une pépite de 18 ans comme Vinicius Tobias pourrait rebattre les cartes dans la hiérarchie et redonner un peu de fraîcheur à l’effectif de Diego Simeone.