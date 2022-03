OM Mercato : Grogne à Marseille, Sampaoli lâche ses vérités

Publié par Timothée Jean le 09 mars 2022 à 17:19

Présent en conférence de presse avant le match OM-Bâle, Jorge Sampaoli s’est exprimé sur la colère des supporters, qui réclament du changement à Marseille.

OM Mercato : Jorge Sampaoli défend son bilan

À la veille de match contre le FC Bâle, comptant pour les huitièmes de finale aller de la Ligue Europa Conférence, l’entraîneur de l’Olympique de Marseille s'est présenté en conférence de presse ce mercredi. Jorge Sampaoli est notamment revenu sur ce qu'il s'est passé en tribune lors de défaite de son équipe face à l’AS Monaco (0-1). Les supporters marseillais, mécontents des résultats sportifs de l’ OM et des prestations des joueurs, avaient en effet affiché leur colère durant toute la rencontre. Des banderoles avaient même été déployées dans les travées du Vélodrome pour demander le départ du coach argentin.

Certains groupes de supporters de l' OM ont même protesté contre les choix tactiques de Jorge Sampaoli, en demandant à Pablo Longoria d’intervenir auprès du coach argentin afin d’apporter des changements en interne. C’est donc un climat de tension qui règne actuellement à l’ OM avant d’accueillir le FC Bâle. Interrogé sur le mécontentement des fans, Jorge Sampaoli a donc tenu à défendre son bilan sur le banc marseillais, tout en tenant à rafraîchir la mémoire des supporters agacés. « Parfois des gens se sentent au-dessus du club. Quand je suis arrivé ici, on était 11e. Il ne faut pas l'oublier, et là on a été 2e pendant presque toute la saison. On a été au-dessus de Lyon, de Lille, de Lens qui sont des équipes bien établies. Je pense que c'est quelque chose de bon », a déclaré l’Argentin.

Jorge Sampaoli appelle à l’union sacrée

Poursuivant, Jorge Sampaoli a délivré un message fédérateur et sans équivoque aux fans de l’ OM. Il en appelle à l’union sacrée afin d’obtenir les objectifs collectifs du club. « Aujourd'hui, on a besoin de soutien, d'encouragements. Ce groupe le mérite. C'est un groupe très jeune. Ce dont on a le plus besoin maintenant, c'est d'être unis. Car beaucoup de gens veulent commencer à nous diviser en raison d'un résultat, ils s’attendent à un échec. Mais il faudra faire en sorte de leur prouver le contraire », a ajouté le coach marseillais. Si ce n’est pas l’ambiance rêvée pour l'Olympique de Marseille à la veille du choc contre le FC Bâle, le coach argentin est déterminé à « tout faire » pour sortir de cette mauvaise passe.