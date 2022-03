OM Mercato : Sampaoli en danger, les supporters mettent la pression

Publié par Timothée Jean le 09 mars 2022 à 13:19

L’entraîneur Jorge Sampaoli enchaîne des choix incohérents et hasardeux à l’ OM, ce qui commence sérieusement à inquiéter les supporters marseillais.

OM Mercato : Les supporters réclament le départ de Sampaoli

La situation devient de plus en plus tendue du côté de l’Olympique de Marseille. Le club olympien a subi une défaite à domicile face l’AS Monaco (0-1) et a perdu sa 2e place de Ligue 1 au profit de l’OGC Nice. Mais au-delà de ce résultat, c’est la prestation des Marseillais qui se passe très mal auprès des suiveurs et supporters de l’ OM. Les choix tactiques de Jorge Sampaoli, très peu payants, n’arrangent pas la situation.

Des doutes commencent déjà à émerger sur le coach argentin, qui serait en froid avec une partie du vestiaire, à l'image d’Arkadiusz Milik. Ainsi, lors de la défaite face à l’ AS Monaco, bon nombre de supporters de l’ OM ont réclamé le départ de Jorge Sampaoli. « Bouge-toi ou casse-toi », tels sont les mots forts utilisés par certains supporters dans les gradins du Vélodrome. Les fans de l’ OM veulent voir du changement pour éviter une catastrophe en fin de saison. Et cela pourrait passer par un changement d’entraîneur.

Rencontre entre les supporters et Pablo Longoria

Face à cette grogne, le président de l’ OM, Pablo Longoria, a donc décidé de rencontrer les groupes de supporters pour tenter d’apaiser les tensions. Lors de cette rencontre au sommet, qui s’est tenue mardi soir au Vélodrome, les principaux responsables des groupes de supporters ont affiché leur mécontentement vis-à-vis de Sampaoli, tout en interpellant les dirigeants marseillais sur le cas Milik. « On a l'un des meilleurs attaquants d’Europe et on est en train de le dégoûter », ont lâché en substances les supporters de l' OM dans des propos rapportés par RMC Sport.

Les fans de l’ OM ont aussi dénoncé le traitement « injuste » réservé aux tauliers de l’équipe tels que Steve Mandanda et Alvaro Gonzalez. Les leaders d’associations ont donc mis la pression sur Longoria, lui demandant d’intervenir auprès de Sampaoli ou « de secouer l’entraîneur s’il le faut ». Le président marseillais a pris note de toutes ces réclamations et a promis de faire passer le message en interne. Une réaction de l’ OM est de ce fait attendue ce jeudi soir face au FC Bâle en Conference League afin de retrouver un peu de sérénité avant les matches cruciaux en Ligue 1 contre le Stade Brestois et l’OGC Nice.