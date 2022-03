ASSE : Un attaquant fait son grand retour à Saint-Etienne !

Publié par ALEXIS le 09 mars 2022 à 18:19

Trottinant seul, après le match contre le RC Strasbourg, Wahbi Khazri a rejoint le collectif de l' ASSE, pour préparer le choc contre le LOSC, vendredi.

ASSE : Wahbi Khazri a intégré l’entraînement collectif

Pascal Dupraz vient de recevoir une bonne nouvelle en vue du match contre le LOSC, vendredi, en ouverture de la 28e journée de Ligue 1. Wahbi Khazri a réintégré le collectif de l’ ASSE à l’entraînement, ce mercredi. Il peut donc prétendre à une place dans le groupe stéphanois pour le match contre Lille au stade Pierre-Mauroy. Le meilleur buteur de l’AS Saint-Etienne s’entraînait à l’écart du groupe des Verts depuis le match contre le RC Strasbourg (2-2). Mardi, il avait travaillé en salle, avant de sortir pour se mettre au footing, puis de boucler la séance sans toucher le ballon, selon les informations du quotidien Le Progrès. « Wahbi Khazri, en salle pendant la majeure partie de la séance, est sorti pour courir également (footing puis sprint). Pas de ballon pour lui », a fait savoir le journal.

D’après les indiscrétions d’EVECT, l’attaquant international tunisien (69 sélections, 24 buts) a pris part à une mini rencontre entre Verts et était dans la même équipe que le jeune gardien de but Étienne Green, Zaydou Youssouf, Adil Aouchiche, Eliaquim Mangala, Assane Diousse et Arnaud Nordin. À noter que le N°10 de l’ ASSE avait manqué le match perdu contre le PSG (3-1). Incertain avant le match contre le FC Metz, le joueur de 31 ans était finalement dans le groupe de Pascal Dupraz. Sur le banc de touche au coup d’envoi de la rencontre, il était entré en jeu à la place d’Arnaud Nordin (à la 78e).

Plus de peur que de mal pour Falaye Sacko

Ayant reçu un coup contre les Messins, Falaye Sacko (26 ans) avait écourté la séance d'entraînement de mardi, « ressentant une gêne à la jambe droite » selon le quotidien le quotient régional. Toutefois, EVECT s’est montré rassurant sur le cas du défenseur latéral droit, arrivé à l’ ASSE cet hiver. Selon ce média, il a aussi pris part à l’entraînement de ce mercredi, sans souci majeur.