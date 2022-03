OL : Deux gros départs officialisés à l'Olympique Lyonnais

Publié par ALEXIS le 09 mars 2022 à 23:09

Dans un communiqué officiel, Jean-Michel Aulas a réagi au départ de deux actionnaires importants de l’ OL Groupe, ce mercredi 9 mars 2022.

OL : Pathé et IDG quittent l'Olympique Lyonnais

Le Group OL prend acte du départ des deux actionnaires















Les groupes Pathé et IDG, deux entités détenant des parts dans OL Groupe, ont décidé de les céder. Ces deux actionnaires ont mandaté la banque d'investissement Raine « pour évaluer leurs options stratégiques et financières concernant leurs participations respectives dans le club ». « Pathé et IDG Capital ont reçu des marques d'intérêt de la part d'investisseurs et privilégieront les parties souhaitant collaborer avec la direction actuelle, afin de continuer à développer la vision du club et de s'appuyer sur l'héritage de l' Olympique Lyonnais », ont indiqué les deux investisseurs.Le groupe de(Pathé) était entré au capital de l'OL le 29 avril 1999. Quant au fonds d'investissement chinois (IDG Capital Partners), il était lié à OL Groupe depuis août 2016. Selon L’Équipe, les deux entreprises détiennent respectivement 19,36 % et 19,85 % du capital actuel de l'Olympique Lyonnais.Informé de ces deux départs majeurs, le club rhodanien a répondu via un communiqué publié sur son site internet. Le club de Jean-Michel Aulas indique qu’il « prend acte des intentions déclarées par Pathé et IDG dans un communiqué de presse repris ce jour par les médias ». « OL Groupe rappelle qu'il […] travaille activement à un projet de renforcement de sa structure financière. Ces travaux sont menés conformément aux orientations décidées par les administrateurs et administratrices d’OL Groupe lors de la réunion du Conseil d’administration qui s’est tenue le 15 février dernier […].Dans ce contexte, OL Groupe va poursuivre la mise en œuvre de ces projets structurants, conformément aux orientations du Conseil d’Administration, en visant à faire converger, dans toute la mesure du possible, le projet de renforcement de sa structure financière avec les aspirations de Pathé et IDG. Les travaux et opérations d’OL Groupe, menés sous la direction de Jean-Michel Aulas, s’inscriront dans une logique de continuité et de permanence de la direction ».