Leicester - Stade Rennais : Une surprise dans le onze du SRFC

Publié par Ange A. le 10 mars 2022 à 08:25

Bruno Genesio réserve une surprise pour le déplacement du Stade Rennais ce jeudi sur la pelouse Leicester City en Conference League.

Un important retour dans le onze du Stade Rennais

Après trois mois d’hibernation, le Stade Rennais effectue son retour en Coupe d’Europe ce jeudi. Le SRFC se déplace sur la pelouse de Leicester City en huitièmes de finale aller de la Ligue Europa Conference. Pour ce choc, Bruno Genesio a convoqué un groupe de 23 joueurs. Blessé contre Montpellier et absent contre Angers lors de la dernière journée de Ligue 1, Lovro Majer effectue son retour. Une bonne nouvelle tant le milieu croate l’un des joueurs les plus décisifs de Rennes avec ses deux buts et sept passes décisives. Il devrait retrouver sa place aux côtés de Santamaria et Tait dans le onze de Bruno Genesio.

De leur côté, les Foxes ont enregistré un coup dur en vue de ce choc. Brendan Rodgers devra faire sans son buteur vedette Jamie Vardy, touché au genou. Le club anglais fera également sans Wesley Fofana, de retour de blessure mais positif au Covid-19.

Leicester pour poursuivre la série ?

Avec ces deux forfaits de taille, le Stade Rennais peut espérer ramener un bon résultat de Leicester. Rennes reste d’ailleurs sur une belle dynamique en Coupe d’Europe cette saison. Le SRFC est invaincu en Conference League. Les Rouge et noir ont même terminé en tête de leur poule devant le Vitesse Arnhem et Tottenham. Ils totalisent jusqu’ici quatre succès et deux nul. Les poulains de Bruno Genesio avaient notamment ramené le nul lors de leur dernière venue en Angleterre contre contre les Spurs (2-2). Reste maintenant à savoir s’ils feront mieux face à des Foxes amoindris ce jeudi.

Le onze probable de Rennes contre Leicester City

Gomis – Traoré (cap), Omari, Aguerd, Meling – Santamaria, Tait, Majer – Bourigeaud, Laborde, Terrier.